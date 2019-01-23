少見冬候鳥山鶺鴒 烏山頭水庫現蹤

少見的冬候鳥山鶺鴒在台南烏山頭水庫現蹤，由於模樣、動作可愛，連日來吸引不少鳥友拍照。（拍鳥俱樂部邱明德提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年1月23日

（中央社記者楊思瑞台南23日電）有生態攝影家近日在台南烏山頭水庫區發現少見的冬候鳥山鶺鴒現蹤，由於模樣、動作可愛，且是首次在台南被拍到，大批鳥友口耳相傳前往烏山頭水庫，盼能拍到這位可愛嬌客。

拍鳥俱樂部資深攝影師邱明德今天受訪時表示，約4、5天前有鳥友分享到在烏山頭水庫發現山鶺鴒的鳥訊後，隔天就大約吸引了100多名鳥友前往。他在21日於水庫園區內飯店前方的樹林內，順利拍到這隻嬌客的身影。

邱明德表示，山鶺鴒的模樣相當可愛。一般鶺鴒科鳥類是尾巴上下抖動，但山鶺鴒是左右擺動；平常四處尋找昆蟲為食，尤其在有大量落葉的樹林地面，因為昆蟲較多，是最常出沒的地方。

拍鳥俱樂部負責人黃蜀婷表示，山鶺鴒又稱「林鶺鴒」或「樹鶺鴒」，羽色以褐色為主，翅膀上有兩條明顯的白線，胸部有黑色的T字紋路，從外觀上容易辨認，屬於台灣稀有過境與冬候鳥，主要分布在歐亞大陸的小型鶺鴒科鳥類。活動時尾巴左右擺動，發出響亮的吱吱聲，飛行時會發出短促叫聲。

黃蜀婷表示，山鶺鴒以前被發現的紀錄都在嘉義以北地區，第一次在台南現蹤，鳥友們興奮不已。從拍到的畫面上看，這隻鳥經常不停抖動，模樣相當可愛。也希望鳥友們珍惜這位可愛嬌客，拍攝或賞鳥時保持距離，不要有過多干擾。（編輯：吳佳穎）1080123