更多編輯台推薦新聞：
洋基率先挺進美聯冠軍賽 3連勝橫掃雙城
運動

洋基率先挺進美聯冠軍賽 3連勝橫掃雙城

南方四賤客向中國道歉：習近平不像維尼啦 我們和好吧
兩岸

南方四賤客向中國道歉：習近平不像維尼啦 我們和好吧

影片／來去總統府住一晚 蔡總統親自開箱小套房
政治

影片／來去總統府住一晚 蔡總統親自開箱小套房

專題／第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目
政治

專題／第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
花蓮雲翠大樓倒塌釀14死 建商等3人各判刑5年
首頁 / 地方

澎湖海洋活化教育 從小扎根樂在其中

最新更新：2019/10/08 18:41
澎湖縣政府農漁局推動海洋活化政策，8日在水產苗繁殖場辦理「澎湖縣海洋教育實作體驗課程」，由6所國小學童親自實作海洋生物的繁殖體驗，正確引導小朋友認識海洋、關心生態。中央社　108年10月8日
澎湖縣政府農漁局推動海洋活化政策，8日在水產苗繁殖場辦理「澎湖縣海洋教育實作體驗課程」，由6所國小學童親自實作海洋生物的繁殖體驗，正確引導小朋友認識海洋、關心生態。中央社　108年10月8日

（中央社澎湖縣8日電）澎湖縣政府農漁局「馬糞海膽海洋教育實作體驗」，今天由五德等6所國小親自實作海洋生物的繁殖體驗，正確引導小朋友認識海洋、關心生態，讓海洋生態得以永續，為維護海洋盡一份心力。

澎湖縣政府農漁局推動海洋活化政策，今天在水產苗繁殖場辦理「澎湖縣海洋教育實作體驗課程」，分別由馬公五德、風櫃、湖西隘門、白沙吉貝、中屯及七美雙湖等6所國小進行教學，縣長賴峰偉與小朋友們一起實作體驗，實作包括有珊瑚礁、大型海藻、沙蟹、海膽及九孔等，涵養學生的海洋意識。

賴峰偉表示，澎湖靠海吃海，生活與海洋密不可分，海洋子民負有海洋環境復育的使命，海洋保育已是一種全民教育，海洋多元教育透過學校發展區域特性，培養學生親海、愛海、知海的能力，落實於生活經驗，奠基學童海洋公民素養。（編輯：林沂鋒）1081008

澎湖縣政府農漁局「馬糞海膽海洋教育實作體驗」，8日在水產苗繁殖場辦理，縣長賴峰偉（右）與小朋友們一起實作體驗。中央社　108年10月8日
澎湖縣政府農漁局「馬糞海膽海洋教育實作體驗」，8日在水產苗繁殖場辦理，縣長賴峰偉（右）與小朋友們一起實作體驗。中央社　108年10月8日
澎湖縣政府農漁局推動海洋活化政策，8日在水產苗繁殖場辦理「澎湖縣海洋教育實作體驗課程」，縣長賴峰偉（中）與小朋友們一起實作體驗。中央社　108年10月8日
澎湖縣政府農漁局推動海洋活化政策，8日在水產苗繁殖場辦理「澎湖縣海洋教育實作體驗課程」，縣長賴峰偉（中）與小朋友們一起實作體驗。中央社　108年10月8日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報