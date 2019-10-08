澎湖海洋活化教育 從小扎根樂在其中

澎湖縣政府農漁局推動海洋活化政策，8日在水產苗繁殖場辦理「澎湖縣海洋教育實作體驗課程」，由6所國小學童親自實作海洋生物的繁殖體驗，正確引導小朋友認識海洋、關心生態。中央社 108年10月8日

（中央社澎湖縣8日電）澎湖縣政府農漁局「馬糞海膽海洋教育實作體驗」，今天由五德等6所國小親自實作海洋生物的繁殖體驗，正確引導小朋友認識海洋、關心生態，讓海洋生態得以永續，為維護海洋盡一份心力。

澎湖縣政府農漁局推動海洋活化政策，今天在水產苗繁殖場辦理「澎湖縣海洋教育實作體驗課程」，分別由馬公五德、風櫃、湖西隘門、白沙吉貝、中屯及七美雙湖等6所國小進行教學，縣長賴峰偉與小朋友們一起實作體驗，實作包括有珊瑚礁、大型海藻、沙蟹、海膽及九孔等，涵養學生的海洋意識。

賴峰偉表示，澎湖靠海吃海，生活與海洋密不可分，海洋子民負有海洋環境復育的使命，海洋保育已是一種全民教育，海洋多元教育透過學校發展區域特性，培養學生親海、愛海、知海的能力，落實於生活經驗，奠基學童海洋公民素養。（編輯：林沂鋒）1081008

澎湖縣政府農漁局「馬糞海膽海洋教育實作體驗」，8日在水產苗繁殖場辦理，縣長賴峰偉（右）與小朋友們一起實作體驗。中央社 108年10月8日