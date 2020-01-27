謎樣廢棄漁船擱淺花海 意外成攝影熱點

北台灣走春打卡（5）（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗縣後龍鎮外埔漁港有數艘廢棄漁船，近年成爆紅打卡景點，網路瘋傳一張張如擱淺花海的斑駁漁船美照，連在地人都詫異驚艷。這些謎樣般殘破船隻，讓廢墟景點更添想像空間。

近年網路出現不少爆紅「廢墟打卡點」，許多廢棄建築空間，透過相機鏡頭，呈現有滄桑美感的文青照，「廢墟漁船」是其中其一。

從許多網友在社群網站Instagram分享照片，夏秋季節，橘紅嬌豔的天人菊在草地裡恣意綻放，破舊漁船停駐花叢間，在湛藍天空襯托下，形成強烈對比與衝突美感。

公元2019年接連在有攝影界奧斯卡之稱的IPA國際攝影大賽（International Photography Awards）、TIFA東京國際攝影大賽中獲獎的苗栗攝影師曾進發，也曾慕名「朝聖」。

曾進發先隻身前往踩線試拍，第2次帶一整團攝影學員實拍，不少人看見老舊漁船棄置荒煙蔓草間，而網路美照裡，那看似無邊際的天人菊「花海」僅一小叢，後頭更有一片「墓仔埔」，有人不禁脫口「天啊！這要怎麼拍？」

曾進發笑說，重要的是如何將既有素材，利用攝影技巧表現得更具豐富故事性，就能「化腐朽為神奇」，成為充滿意境的作品。

至於這幾艘被棄置於外埔漁港南側停車場旁荒地的老漁船到底從何而來，當地南龍區漁會員工許宏源接受中央社記者訪問表示，棄船存在荒地至少已20年，僅能確定非設籍港內漁船。過去曾在船身張貼公告，希望找到船主，但始終無人聞問。

曾有在地漁民傳言，廢棄漁船設籍台中，早年到外埔魚港近海捕魚時船身破損，漁船拖回岸上後就被棄置遺忘，「它們的身世，始終是個謎」；不難想像在斑駁殘破的船身背後，曾勇敢航行海中乘風破浪，更承載過漁家對生活的憧憬盼望。

許宏源說，多年來，包括漁會員工和在地居民對廢棄漁船早就見怪不怪，不以為意，直到去年開始，常有民眾到漁會出示網路分享的美照詢問「漁船在哪？」同事們仔細一看，才紛紛詫異驚豔「外埔漁港竟有如此漂亮的地方」。

外埔漁港港區整體環境，經苗栗縣政府爭取中央政府前瞻基礎建設計畫補助經費改善整修後煥然一新，海景步道空間寬敞並增設休憩座椅，心曠神怡，非常適合漫步觀海、賞日落，體驗悠閒海景風情。（編輯：李明宗）1090127