高雄內門觀光休閒園區 規劃友善原生動物區

（中央社記者王淑芬高雄2日電）高雄市已有壽山動物園，市府續規劃興建「內門觀光休閒園區」，設友善、原生動物園區，將區隔不同於壽山動物園、以教育功能為首的遊憩場域。

為了讓兒童擁有更寓教於樂的遊憩環境，市府觀光局選定內門一處占地逾11公頃的農牧用地，將在完成土地分區使用變更後，以混合遊憩區的方式開發。

高市府觀光局長邱俊龍今天告訴中央社記者，市府正辦理園區聯外道路開闢工程，預計在明年中聯外道路完成後選商，開發內門觀光休閒園區。

他指出，園區採複合式經營，有友善動物、原生動物、熱帶動物及水鳥區，另外會依地型規劃極限運動及野營區，讓民眾徜徉在大自然的生態空間。

「友善動物」鎖定可以和民眾親近接觸的草食或溫馴動物為主，而原生動物有類似山羌等，將擴大收容量，增加兒童遊憩的多元性。

觀光局規劃明年中以新台幣3億元開發園區設施，預計111年完工；至於2期工程要做商業開發。

而因應清明、兒童節連假，壽山動物園舉辦「小兵報到動物營」戶外主題活動，有壽Q家族黑熊見面會、野生動物小學堂、動物小兵闖關趣等，2日到5日，凡12歲以下兒童著迷彩或軍事元素裝扮，享免費入園優惠，並可報名參加生態攀樹體驗活動。

時值武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情發燒，前往壽山動物園的親子變少了，人潮不復昔日多，為了防疫有家長仍要求小朋友戴著口罩，但也有人認為既是戶外就暫時解脫，摘下口罩透透氣；園方採入園量測體溫管控，如果有報名參加活動則要實名登記。（編輯：謝雅竹）1090402