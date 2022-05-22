新竹市立動物園推認養卡 可享一年免費遊園

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新竹市立動物園推出「動物認養卡」，購買一張新台幣500元，可享一年內無限次免費入園，購卡費用將納入動物認養基金，用來購買動物用品如飼料、棲地設備、環境豐富化設施等。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年5月22日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）新竹市立動物園今天宣布，推出「動物認養卡」，購買一張500元可享一年內無限次免費入園，費用將納入動物認養基金，提升動物福祉。

根據新竹市政府今天發布的新聞稿，新竹市立動物園長楊礎遠表示，今天是國際生物多樣性日，動物園響應推出「動物認養卡」，即日起至12月31日，凡購買一張500元動物認養卡，即可獲得園方特製筆記本，憑卡還能享有自繳款日起一年免費遊園暢行無阻的優待。

動物園表示，購卡費用將納入動物認養基金，用來購買動物用品如飼料、棲地設備、環境豐富化設施等，今年也舉辦夏令營，讓小朋友實際體驗，認識豐富有趣的自然環境與生態保育的重要性。

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動物園指出，新竹市立動物園身為竹市野生動物保育的推動者，園內劃設「食物森林」，為城市中的鳳頭蒼鷹、赤腹松鼠、樺斑蝶、青斑蝶、獨角仙等野生動物，提供更完整生活環境，並定期舉辦活動向民眾推廣生物多樣性的重要與價值。

動物園指出，今年國際生物多樣性日的主題是「為所有生命建構共同的未來」，聯合國列舉22個城市中可以進行的生物多樣性保護行動，包含「保護、連結和重建生態系統」、「鼓勵城市社區居民接近自然」、「保育城市裡的野生動物」、「學習正確的生物多樣性知識」、「透過教育提升公眾意識」等。（編輯：陳仁華）1110522