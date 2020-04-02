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武漢肺炎助降低空汙 對氣候變遷影響不大

最新更新：2020/04/02 17:53

（中央社日內瓦1日綜合外電報導）世界氣象組織（WMO）今天表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）肆虐，許多工廠關閉、班機停飛、汽車停放在車庫，但對於氣候變遷的影響仍相當小。

法新社報導，世界氣象組織基礎設施部門的里紹加德（Lars Peter Riishojgaard）表示，雖然許多媒體都在推測武漢肺炎疫情對氣候變遷、溫室氣體排放及全球暖化等氣候問題可能造成的影響，但汙染物及二氧化碳排放減少都只是暫時現象，「這對氣候來說沒有太大意義」。

他表示，「疫情將會在某個時點結束，然後這個世界將恢復運作，二氧化碳排放量將再次攀升，可能會、也可能不會回到相同水準」。

「你可以將這當作一次科學實驗：如果我們突然關掉所有東西，會發生什麼事？」里紹加德說，「這會讓一些人、甚至是一些政府重新思考」。

里紹加德以中國政府於2008年北京奧運期間關閉大量工業生產為例，「他們非常清楚地證明了，如果對情勢擁有足夠掌控權，絕對可以解決空氣汙染」。

「不過我不認為我們應該在此時宣告勝利，因為最終還是會故態復萌。」（譯者：廖禹揚/核稿：劉學源）1090402

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