別嫌戴醫療口罩醜 研究：讓人變帥變美更有吸引力

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英國一項研究指出，佩戴像醫用口罩這類保護性較強口罩的人，似乎更具吸引力。（中央社檔案照片）

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（中央社倫敦13日綜合外電報導）COVID-19疫情大流行以來相關新聞少有好事，不過英國一項研究指出，佩戴像醫用口罩這類保護性較強口罩的人，似乎更具吸引力。

英國「衛報」報導，英國威爾斯頂尖的卡地夫大學（Cardiff University）研究人員驚訝發現，無論男女，遮蔽臉部下半會讓人覺得比平常更好看。

對各種造型花俏或時尚口罩的生產商而言，這項研究不啻壞消息，對環境恐怕也是。因為研究發現，戴拋棄式外科口罩的人可能最具吸引力。

卡地夫大學心理學院高級講師、臉部專家路易斯（Michael Lewis）表示，疫情之前所做的研究，大多顯示戴醫用口罩會降低吸引力，因為這讓人聯想到疾病相關。但他們想了解自從戴口罩因疫情成新常態後，情況有無產生變化。

他說：「我們的研究顯示，戴醫用口罩的面孔被認為最有吸引力。可能這是因為人們已習慣戴著藍色口罩的醫護人員，如今看到戴這種口罩會與醫護聯想起來。當人們感到脆弱時，可能會發現戴上醫用口罩讓人安心，因此對佩戴者感覺更正面。」

研究的第一階段是在2021年2月，當時英國民眾已習於某些情況下戴口罩。43名女性被要求以1到10分，分別對沒戴口罩、戴布口罩、戴藍色醫用口罩、僅拿黑色書本遮住臉部下半的男性臉部照片評分。

參與評分的女性表示，戴布口罩比不戴或拿書遮臉有吸引力，但戴上藍色醫用口罩卻能讓佩帶者更加好看。

路易斯說：「研究結果顯示出現大翻轉，疫情大流行改變人們看待戴口罩者心理。當看到對方戴口罩時，我們不再認為那人有病、得離遠點，這與演化心理學有關。」

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路易斯表示，戴口罩後別人只能把注意力集中於對方眼睛等上半部，可能也是戴口罩更具吸引力的原因，過去有研究發現，遮住半邊臉也會讓人看來更有吸引力，原因與大腦會填補看不到的部分並放大整體影響有關。

第一階段研究已發表在「認知研究：原理與意涵」（Cognitive Research: Principles and Implications）期刊。第二階段研究也已展開，改為由一組男性來看戴口罩的女性圖片，雖然確切結果尚未發布，但路易斯透露結果與第一階段大致相同。（譯者：陳亦偉）1110114