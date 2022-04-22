習近平全球安全倡議 美：如鸚鵡般模仿俄部分概念

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國國務院今天表示，中國持續「如鸚鵡般模仿」俄羅斯在烏克蘭戰爭中的一些安全概念，包括克里姆林宮的「安全不可分割」概念。

中國國家主席習近平21日在博鰲亞洲論壇開幕式上視訊致詞，表示中方願提出「全球安全倡議」，並稱「秉持安全不可分割原則」，但未就如何實行提供細節。路透社報導，俄羅斯也支持「安全不可分割」概念。

習近平在演說中表示，全球應尊重各國主權、領土完整，不干涉別國內政，還說「堅持重視各國合理安全關切，秉持安全不可分割原則，構建均衡、有效、可持續的安全架構，反對把本國安全建立在他國不安全的基礎之上」。

俄羅斯先前談到烏克蘭時，堅決要求西方國家政府尊重1999年一項基於「安全不可分割」原則的協議，即任何國家都不能以犧牲其他國家的安全為代價來強化自身的安全。

路透社提到，中俄關係愈來愈緊密，中國拒絕譴責俄羅斯2月24日入侵烏克蘭。俄羅斯宣稱發起「特殊軍事行動」目的是讓烏克蘭「去軍事化」。中國將烏克蘭危機歸咎於北大西洋公約組織（NATO）東擴。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在華府例行簡報會上回應有關習近平博鰲演說問題時說，中國持續「如鸚鵡般模仿一些我們早就聽克里姆林宮說過的話」，包括「安全不可分割」概念。

普萊斯重申，中國若為俄羅斯在烏克蘭的戰爭行動提供物質支持，將面臨嚴重後果，但也說華府尚未看到北京當局對俄方提供這類援助。

普萊斯表示，美國會持續維護與志同道合的夥伴基於尊重人權、主權和民族自決所建立以規則為基礎的國際秩序。

他說：「我們致力於維護部分國家企圖挑戰、在某些情況下尋求破壞甚至摧毀的各種制度，而這些國家包括俄羅斯和中華人民共和國。」

分析家指出，這是中國首次在俄烏危機背景外提倡「安全不可分割」，暗指美國在亞洲動作頻頻。

新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）副教授李明江（Li Mingjiang）說：「如果中國將美國與盟邦在台灣或南海方面的行動視為不顧安全關切，恐會援引『安全不可分割』概念，來標榜報復行動有其道德崇高理由。」

習近平也重申中國「反對濫用單邊制裁和長臂管轄」，但未直接提到西方國家祭出制裁以懲罰俄羅斯侵略烏克蘭。

習近平還表示，必須努力穩定全球供應鏈，但他也說，中國經濟韌性強，「長期向好的基本面不會改變」。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國研究主任白明（Jude Blanchette）表示，習近平的演說很可能意在呈現北京現有外交政策元素，作為當前全球局勢不穩定的解決方案。

白明說：「我看不出如何以此發展出新架構，因此我認為，這不過是企圖將中國的世界觀編入國際安全論述結構。」（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1110422