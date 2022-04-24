特派專欄 這樣才有禮貌？ 印度駕車按喇叭文化

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印度許多貨車後方都漆有「請按喇叭」或「按喇叭OK」之類的標語。中央社記者林行健新德里攝 111年4月24日

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中央社駐新德里特派員林行健／4月24日

在許多國家，開車時按喇叭代表的多半是警示、不滿、抗議甚至挑釁 等負面情緒。在台灣，按喇叭可能引發汽車駕駛之間的口角，甚至街頭鬥毆；在菲律賓，甚至可能惹來殺身之禍。

但在印度，按喇叭可以是駕駛禮儀及善意的展現，這一點能從貨車、公車和小客車後方的「請按喇叭」、「按喇叭OK」等標語看出，而這樣的標語也令許多外國遊客感到困惑。

由於「請按喇叭」這個詞彙在路上的能見度太高，早在2009年就有寶萊塢電影以此為片名蹭熱度，而在多座城市也有類似名稱的餐廳。

「我們歡迎其他車輛在超車時按喇叭知會一下。」卡車司機維傑告訴中央社記者：「我們相信按喇叭有助避免交通事故發生。」

至於類似標語始於什麼年代？42歲的維傑不清楚，只知道從小時候就曾在路上看過。

「我聽說早年印度的公路左右兩邊各只有一條車道，而許多卡車的照後鏡不是壞了就是為避免擦撞而折起，所以按喇叭只是在超車時提醒其他車輛『我來了』，沒有惡意。」維傑補充。

駕駛學校教練穆克什也坦承，按喇叭是他課程的一部分，因為在印度開車一定要會按喇叭。

然而，對於德里居民米拉而言，按喇叭意味的是駕駛人缺乏耐心與自私。

米拉說：「你可以發現到，印度人按喇叭已經成癮，特別是在都市；等紅綠燈時，綠燈才剛亮起不到一秒，後方車輛就已按喇叭催逼，行人過馬路時常遭急駛而來的車輛狂叭，一些有錢人開車回家時會按喇叭要警衛開門。」

「時代不同了，按喇叭的習慣應被汰除。」她說。

的確，在許多大城市，來自摩托車、三輪車、私家車及大型車的喇叭聲此起彼落，幾乎可組成交響曲，只是駕駛們習以為常，不會因此而朝對方動怒。

根據印度中央污染控制局（CPCB）於2018年發布的報告，印度6大都會區的噪音污染嚴重，主要源頭是車輛喇叭聲，其中科技重鎮清奈市（Chennai）白天平均可達67.8分貝、晚上仍有64分貝；緊隨其後的是海德拉巴市（Hyderabad），白天可達67.1分貝、晚上為62.3分貝。

其餘4個都會區為加爾各答（Kolkata）、班加羅爾（Bangalore）、孟買（Mumbai）及德里（Delhi）。

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隨著環保意識的抬頭，印度相關當局也開始推出各種措施，改變按喇叭的習慣。孟買交通當局2020年1月曾試行「懲罰性燈號」，如果車輛的喇叭聲超過85分貝，紅燈時間將會延長。

另方面，部分印度地方政府已禁止車輛漆上「請按喇叭」字樣，且噪音污染法也禁止在醫院、學校及宗教場所附近按喇叭，但這樣的習慣在老一輩司機當中已根深柢固，一時片刻想要改變並不容易。（編輯：郭中翰）1110424