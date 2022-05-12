東京出現Omicron新亞型變異株 6例皆輕症

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繼日本仙台市後，東京都政府12日宣布，首度在6個檢體驗出Omicron新亞型變異株，是BA.1與BA.2基因序列重組並非XE變異株，6人全是輕症。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社東京12日綜合外電報導）繼日本仙台市後，東京都政府今天宣布，首度在6個檢體驗出Omicron新亞型變異株，是BA.1與BA.2基因序列重組並非XE變異株，6人全是輕症，由於無海外接觸史，研判應為社區感染。

日本電視台報導，東京傳染病對策中心專家委員會主席賀來滿夫表示，經過基因定序確認東京都內首度出現6例感染BA.1與BA.2基因序列重組新亞型變異株患者。

這些檢體都在3月中旬到4月上旬間採檢，這種新亞型變異株尚未被分類，但跟XE變異株並不相同。

6名患者都是輕症，也都結束療養，6人無海外旅遊史，跟海外並無關聯，研判是社區感染。

富士新聞網報導，這種新變異株的傳染力強度及是否造成重症化，目前仍是未知數，也不清楚會不會像日本第6波疫情主流病毒株BA.2一樣造成感染擴大。

仙台市曾確認出現Omicron新亞型變異株，並在4月28日對外公布。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110512