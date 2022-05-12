更多編輯台推薦新聞：
3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看
生活

3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看

韓國威權象徵青瓦台 尹錫悅上任開放民眾參觀
國際

韓國威權象徵青瓦台 尹錫悅上任開放民眾參觀

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

疫情整理包》本土6萬5385例 13日起確診者親友可代看診領藥

疫情整理包》本土6萬5385例 13日起確診者親友可代看診領藥

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

東京出現Omicron新亞型變異株 6例皆輕症

2022/5/12 16:19（5/12 16:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
繼日本仙台市後，東京都政府12日宣布，首度在6個檢體驗出Omicron新亞型變異株，是BA.1與BA.2基因序列重組並非XE變異株，6人全是輕症。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
繼日本仙台市後，東京都政府12日宣布，首度在6個檢體驗出Omicron新亞型變異株，是BA.1與BA.2基因序列重組並非XE變異株，6人全是輕症。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京12日綜合外電報導）繼日本仙台市後，東京都政府今天宣布，首度在6個檢體驗出Omicron新亞型變異株，是BA.1與BA.2基因序列重組並非XE變異株，6人全是輕症，由於無海外接觸史，研判應為社區感染。

日本電視台報導，東京傳染病對策中心專家委員會主席賀來滿夫表示，經過基因定序確認東京都內首度出現6例感染BA.1與BA.2基因序列重組新亞型變異株患者。

這些檢體都在3月中旬到4月上旬間採檢，這種新亞型變異株尚未被分類，但跟XE變異株並不相同。

6名患者都是輕症，也都結束療養，6人無海外旅遊史，跟海外並無關聯，研判是社區感染。

富士新聞網報導，這種新變異株的傳染力強度及是否造成重症化，目前仍是未知數，也不清楚會不會像日本第6波疫情主流病毒株BA.2一樣造成感染擴大。

仙台市曾確認出現Omicron新亞型變異株，並在4月28日對外公布。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110512

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族