風力發電機進藏王連峰 日本宮城知事首表態反對

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（中央社東京5日綜合外電報導）日本關西電力公司計畫在擁有「御釜」火山湖等知名景點的藏王連峰，設置多達19座風力發電機，引發居民反彈與憂慮，宮城縣知事村井嘉浩也首度表態「反對」風力發電機摧毀山林。

日本朝日新聞報導，關西電力公司正推動在宮城縣與山形縣境的藏王連峰興建風力發電機事業計畫，村井嘉浩昨天在例行記者會上說，「明確表達反對立場，居民對此感到不安」。

村井過去雖然對風力發電可能為環境帶來負面影響等表達憂慮，但這次是首度公開明確表態反對興建。他說，一旦山林被摧毀，再造可能要花數十年甚至百年之久。

關西電力公司今年6月25日晚間，曾在風力發電機興建預定地的宮城縣川崎町舉辦居民說明會，居民對風力發電機可能影響景觀及帶來噪音表達憂慮。

關西電力公司計畫在藏王國定公園附近設置風力發電機，預定地鄰近觀光勝地「御釜」火山湖，關西電力公司坦承，興建風力發電機後，從觀景台眺望的風景可能會因此發生變化。

產經新聞報導，關西電力公司計畫在川崎町約1600公頃範圍內，興建19座高度最高約180公尺的風力發電機，預計2028年度動工、2031年度運轉。

村井說，並非完全反對風力發電或太陽光電，相反地，他認為應該利用平地或離岸等地區興建。

村井將在明天宮城縣環境影響評估技術審查會聽取專家意見後，再以知事身分向關西電力公司表達反對意見。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110705