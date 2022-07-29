美肯塔基州豪雨釀暴洪 至少8死

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（中央社肯塔基州傑克遜28日綜合外電報導）美國中南部肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）今天表示，豪雨引發暴洪，在肯塔基州東部造成至少8人喪生，部分居民受困屋頂和樹上。

世界各地近幾個月來受到極端氣候侵襲，科學家指出，這些事件是氣候變遷的顯著跡象。

肯塔基州長貝希爾告訴美國國家廣播公司（NBC）當地分社WLEX說：「這將是近期記憶中最嚴重的洪災，極具破壞性且致命。」

他說：「死亡人數最後可能會攀升至兩位數，現在據信可以確認的至少有8人死亡，但數字似乎每小時都在增加。」

罹難者包括培里郡（Perry County）的一名81歲婦人。

貝希爾說，救援人員已經從空中救援了「20至30人」。他之前表示，民眾逃到屋頂或爬到樹上來躲避洪水，等待救援。

在肯州阿帕拉契地區（Appalachian），許多道路已經變成河流，毀損的汽車散落各處，褐色泥濘的洪水拍擊著低窪處的民宅屋頂。

部分地區通報24小時內累積雨量超過20公分。

在肯塔基河北岔口懷特斯堡（Whitesburg），通常每年此時河水深度為1到2英尺，如今卻暴漲到驚人的20英尺，遠高於先前創下的14.7英尺紀錄。

貝希爾說，州內有6個郡宣布進入緊急狀態，已派遣4架國民兵（National Guard）直升機協助救援工作。

肯塔基州魚類和野生動物部（Kentucky Department of Fish and Wildlife）也派遣橡皮艇執行水上救援。

貝希爾說，全州約有2萬5000戶民宅斷電，許多家庭無水可用。

美國國家氣象局（National Weather Service）表示，當地仍有洪水氾濫風險，並警告還會降下更多豪雨。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）說，美國總統拜登已聽取了洪水的相關簡報。（譯者：紀錦玲/核稿：戴雅真）1110729