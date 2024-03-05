古巴經濟困頓向聯合國求助 盼提供兒童奶粉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社哈瓦那4日綜合外電報導）古巴官方媒體今天表示，經濟陷入困境的古巴向聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）尋求協助，希望該組織能提供兒童所需的奶粉。

古巴在實施共產主義初期時，斐代爾‧卡斯楚（Fidel Castro）曾承諾每個7歲以下的兒童，每天都可獲得1公升的牛奶補助。

幾十年來，他們的確按此執行，但如今因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）蔓延、美國近年收緊制裁加上結構性弱點，讓古巴陷入數十年來最嚴重的經濟危機，導致許多人領不到牛奶。

古巴官方新聞網站「古巴辯論」（Cubadebate）指出，由於「經濟環境複雜」，「古巴已請求聯合國世界糧食計劃署協助購買奶粉，以確保能供應奶粉」給6歲以下兒童，因此，未來幾天將有375噸的奶粉運抵古巴。

哈瓦那當局2月坦言，他們無法再如往常，根據「配給冊」（libreta）如數提供牛奶給古巴所有兒童。古巴民眾可拿著配給冊以補貼價格購買主要糧食。

他們也承認，要讓民眾憑「配給冊」獲得小麥和麵粉，面臨「財務和後勤上的限制」。

根據官方統計，古巴2023年經濟萎縮了2%，通貨膨脹率達30%。獨立專家甚至表示，這還可能被低估了。

古巴近年歷經歷史性的移民潮，也發現生產和進口基本食品愈來愈困難。官方數據顯示，2019年到2023年間，農業產量下滑了35%。

去年9月，古巴政府表示，在民眾面臨燃料和其他基本物資長期短缺之際，「幾乎100%」或配給冊數量的主要糧食都是從國外進口。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1130305