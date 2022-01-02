早安世界》總統新年談話四大主軸 重申挺港、籲北京不要誤判
總統新年談話四大主軸 重申挺港、籲北京不要誤判
元旦升旗典禮今年重新開放民眾觀禮，由衛福部長陳時中率醫護領唱國歌。總統蔡英文在新年談話中宣示四大施政主軸，引用國際貨幣基金預測台灣將重返全球前20大經濟體，並說台灣將全力爭取加入CPTPP，同時將提出「強化歐洲鏈結計畫」，讓台灣的國際經貿更加多元。另外，總統重申支持香港的立場，也提醒北京當局，軍事不是解決兩岸分歧的選項，不要誤判情勢，更要防止中國內部「軍事冒進主義」擴張。（看完整報導）
元旦假期最後一天國道9路段恐塞車 北返最好上午出發
今天是元旦3天連假最後一天，高公局表示，預估國道交通量104百萬車公里，國1北向西螺至埔鹽系統、國5北向宜蘭至坪林等9個路段恐車多壅塞。重點壅塞路段還包括：國1北向南屯至后里、苗栗至湖口；國3北向竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、關西至大溪；國6西向舊正至霧峰系統等，高公局建議北向用路人儘量於上午時段出發。（看完整報導）
東北季風持續影響 今日低溫14度桃園以北有雨
中央氣象局表示，2日東北季風略微增強，桃園以北地區高溫略低於元旦。3日起東北季風減弱，各地溫度回升，水氣也比較少，5日起水氣稍微增加，北部地區將有局部短暫雨，6日起東北季風再度增強，低溫約15度到17度，且水氣較多，預估除了迎風面的東半部及北部之外，中南部也會有零星降雨。（看完整報導）
台北市防疫旅館3個案均染Omicron 無社區傳播疑慮
中央流行疫情指揮中心1日宣布，國內本土病例零確診，另新增21例境外移入病例，以美國9例、越南6例占大宗。台北市1家防疫旅館先後驗出3名COVID-19確診病例，3人經基因定序後確定感染Omicron變異株，雖然有2到4個位點差異，但仍無法排除這3人屬同一群聚感染的可能性，將請專家進一步評估可能感染途徑，到目前尚無社區傳播疑慮。（看完整報導）
華為疑資助滲透英國頂尖大學 劍橋收受近10億
英國媒體披露，英國劍橋大學過去5年共收受華為提供近新台幣10億元資助，另一頂尖大學牛津也可能拿了至少近2000萬，令人擔憂華為滲透英國學界的程度。另有報告指出，有20所英國頂尖大學近年來共接受華為和中國國營企業4000多萬英鎊資助。劍橋大學與華為的關係過去2年受到越來越多檢視。劍橋大學的一個研究中心，在2021年9月被發現大多數學者和華為有關聯，因而被控遭到華為「滲透」，劍橋耶穌學院並承認它為了撰寫電信改革報告，曾收華為15萬英鎊經費。（看完整報導）
研究：Omicrone較少侵入肺部 可能演化成上呼吸道疾病
Omicron變異株為何病症可能較輕是科學家亟欲解開的謎團。據紐約時報報導，在一些老鼠與倉鼠的試驗裡，Omicron的感染大多侷限於鼻腔、喉嚨、氣管等上呼吸道，對肺部的侵害大減，重症機率降低，這點不同於COVID-19原始株與先前幾個變種常造成嚴重肺炎與呼吸困難的情況。學者推論，Omicron可能演化成專門的上呼吸道疾病，好發於鼻子與喉嚨，這讓Omicron更能靠飛沫傳染找到新宿主。（看完整報導）
Omicron衝擊 美首季經濟成長預測腰斬 通膨恐惡化
2022年首日，印度3大城市病例激增，澳洲單日確診也創新高。各地跨年活動因疫情紛紛取消，紐約時代廣場的跨年人潮稀落。美國病例數飆升，COVID-19的Omicron變異株已影響許多經濟活動，新一年恐怕面臨人力短缺和物價上漲惡化的挑戰。同時，據紐約時報引述哥倫比亞大學研究指出，全美Omicron變異株疫情可能在1月中達到高峰，即使如此，美國各地醫院仍將疲於應付。（看完整報導）
房貸族注意 央行2022年擬升息民眾該知道5件事
2020年底至今，儘管中央銀行接力祭出4波選擇性信用管制，力道逐步加強，房市交易依舊熱絡，不少有自住需求的民眾決定咬緊牙關買房，但央行已表明2022年可能升息，央行總裁楊金龍也提醒首購族應注意利率風險，提前做好財務規劃。當貨幣政策方向改變，若貸款總額更高、升息幅度更大，房貸族群增加的支出也將更為沉重。（看完整報導）
民進黨啟動2022選戰布局 國民黨拚地方包圍中央
面對年底九合一選舉，民進黨已成立對策委員會以及協調工作小組。黨內人士透露，預料在農曆年前後就會進行第一波提名。國民黨視台北、桃園、新竹市為一級戰區，力拚收復；至於雲林、彰化縣等執政縣市，因公投結果皆是不同意票高於同意票，對國民黨首長連任是個隱憂。另一方面，民眾黨日前出奇招，公告海選桃園市長參選人，這是民眾黨成立之後首次參與全台縣市長選舉，未來發展將牽動藍綠布局。（看完整報導）
翻譯家余國芳78歲辭世「哈利波特」中文版強力推手
翻譯家、「哈利波特」中文版引薦者余國芳於2021年12月29日晚間過世，享壽78歲。余國芳曾任皇冠出版社主編，卸任後持續擔任翻譯工作。她譯筆溫婉細緻，選書眼光獨到，在超過半世紀的翻譯生涯中留下超過40部譯作。余國芳生前曾表示：「如果我無法走入作者的內心世界，就不敢翻譯。」足見她翻譯時的用心、謹慎與對作品發自內心的敬重。（看完整報導）
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