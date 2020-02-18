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中國官方稱血漿療法奏效 地方出價鼓勵捐贈

最新更新：2020/02/18 16:16

（中央社台北18日電）中國國務院聯防聯控機制昨天宣稱，為武漢肺炎重症患者注射康復者血漿有顯著療效，各地隨即出現呼籲捐贈血漿聲浪。重慶紅十字會今天更提出，提供每名捐贈者約新台幣1.3萬元的救助金。

中新社報導，中國國家衛生健康委員會醫政醫管局監察專員郭燕紅17日在國務院聯防聯控機制記者會上表示，康復者恢復期血漿治療對重症、危重症患者已顯出較好療效。官方診療方案第5版已將這種療法納入，即將修訂出版的第6版方案將細化相關內容。

中國科技部生物中心副主任孫燕榮則在記者會上呼籲發起「千人獻漿救千人」行動。

在北京中央公布上述內容後，各地方隨即呼應，鼓勵捐贈血漿的聲浪不斷。

透過中國社群平台新浪微博搜尋即可發現，自17日起，湖北、江蘇、山東、陝西、湖南、四川、海南、安徽等地均傳出康復者捐贈血漿的新聞。

重慶晨報「上游新聞」網站今天則報導，重慶市紅十字會透過中國紅十字基金會發起的聯合愛心捐贈人，將為重慶「抗疫」血漿捐獻志願者每人頒發致敬狀，並提供人民幣3000元（約新台幣1.3萬元）人道救助金。

報導稱，當地已有2名康復血漿捐獻志願者受惠。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）迄今未開發出有效的治療藥物。武漢金銀潭醫院院長張定宇13日在湖北省疫情防控工作新聞發布會表示，康復患者體內有大量的綜合抗體對抗病毒，醫院正在開展康復病人恢復期血漿的輸入，目前已顯示出初步效果。

不過，仍有不少中國專家與疫苗業者警告，這種療法雖然原理上可行，值得探索，但存在人體排斥等風險，是「沒有辦法的辦法」，此時宣稱具有療效還太早。

新京報日前便引述北京宣武醫院血液科主任蘇力表示，別人的抗體進入自身後，並不會一直存活，而且「自身免疫系統是否會產生對抗外來抗體的抗體等，還有很多複雜的問題需要實驗證明」。（編輯：繆宗翰/邱國強）1090218

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陸專家警告：血漿療法有風險 宣稱療效還太早

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