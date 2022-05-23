分析：歐盟對中國不信任 印度重要性正提升

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（中央社台北23日電）近來歐盟與南亞大國印度的接觸日益頻繁，反觀歐盟去年5月凍結「中歐投資協定」後，中歐關係日益緊張，中國學者分析，歐洲正持續減少對中國依賴，印中在歐洲的地位似乎一升一降。

四川大學國際關係學院副教授、四川大學波蘭與中東歐問題研究中心副主任原航，20日在「中國－中東歐國家智庫交流與合作網絡」發表專文，分析因俄烏衝突印度是否會取代中國在歐洲的地位。

原航指出，印度成為下一個中國是近年來西方人比較感興趣的話題，可說與歐洲自身對中國政策的調整有關，因歐盟2019年後對中國重新定位，並減少對中國的依賴。

於此同時，他說，歐美也正積極拉攏印度，以平衡中俄，而中歐關係自2021年5月歐盟凍結「中歐投資協定」以來日益緊張，凸顯中歐關係的脆弱性及歐盟對中國的不信任。

原航指出，如此意味著印度是否會取代中國在歐洲的地位固然言之過早，但很顯然歐洲繼續尋求減少對中國的依賴，儘管俄烏衝突吸引歐洲的注意力，但似乎並未使歐洲停止推進印太戰略。

他說，種種跡象顯示，儘管印度在短期內似乎還難以代替中國對歐洲的價值，但歐洲媒體相關討論不絕於耳，值得重視。若全球化退潮，西方與中國脫鉤，歐盟繼續推進印太戰略，那麼印度對歐洲的重要性還可能提升。

不過原航指出，印歐關係是否提升還需觀察若干條件，首先是印度的對外政策具有明顯現實主義傾向，強調戰略自主和不結盟。

他說，好比5月2日印度總理莫迪（Narendra Modi）訪歐，仍拒絕放棄在俄烏衝突中所持中立立場，體現戰略自主的印度不可能與任何力量構建過於緊密的關係。

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原航另分析，近期印歐互動頻繁，更像是特定階段的特定選擇，因俄烏衝突印歐加強合作，並不意味著歐盟將長期選擇印度為合作對象，印度與歐盟之間未來就「遏制」中國達成共識與合作還有許多不確定因素。

他說，而且從長遠來看，印度仍缺乏經濟上的吸引力，尤其與中東歐國家關係還不強，但中國是中東歐國家的主要貿易夥伴之一，因此維持與歐盟的長期合作，印度仍有許多努力空間。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1110523