國圖與大英圖書館簽署合作備忘錄 共享學術資源

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（中央社記者邱祖胤台北14日電）國家圖書館與大英圖書館於13日下午舉行兩館「合作備忘錄」線上簽約儀式，由國家圖書館館長曾淑賢、大英圖書館首席執行長羅利‧基廷共同簽署，見證台英文化交流合作新里程。

透過視訊參與線上簽約儀式者，還包括大英圖書館館長麗茲‧裘莉（Liz Jolly）、英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）、駐英國代表謝武樵等人。

國家圖書館今天發布新聞稿，大英圖書館（The British Library）為英國國家圖書館，也是全世界規模最大的圖書館之一，羅利‧基廷（Roly Keating）致詞時代表大英圖書館歡迎與會貴賓，並表達簽署合作備忘錄對於雙方國家圖書館的重大意義，期待展開合作新頁。

曾淑賢表示，國圖曾於2013、2015年與大英圖書館合作，此次簽署3年合作備忘錄，內容包含與大英圖書館進行中文館藏數位化作業、共同合作研究、聯合舉辦策展及修護領域論壇或工作坊，對於深化兩國國家圖書館學術交流，共同進行研究及共享研究資源，以及搭建台英學者學術研究平台，都具有莫大助益。

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謝武樵透過視訊軟體表示，很榮幸見證台英文化合作新夥伴誕生，希望藉由兩國國家圖書館簽署合作備忘錄，強化國際學術網絡的連結，提升台灣國際學術聲望及能見度。

鄧元翰對國圖中文古籍館藏豐富極為讚賞，並表示對於兩館合作交流樂觀其成，相信國圖與大英圖書館能擦出耀眼的火花，很高興看到國圖突破疫情困境，透過網路雲端與大英簽署合作備忘錄，讓雙方的良好合作關係、學術交流更加深化、鞏固。（編輯：管中維）1110114