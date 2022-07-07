洪世芳接國家人權博物館長 打造人權知識園區

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）國家人權博物館今天舉行代理館長張嬋娟、新任館長洪世芳交接典禮，由文化部政務次長李靜慧擔任監交人。洪世芳表示，國家人權博物館責任重大，他很榮幸接下這個任務，希望將這裡打造成人權知識園區，他也會認真打拚。

洪世芳今天在交接典禮上表示，人權是普世價值，不是隨便就可以獲得，希望在他任內能有更多人可以認識人權、珍惜人權與維護人權。洪世芳也希望國家人權博物館有更多跨館及跨域的連結，把這裡打造成一個人權知識園區。

除此之外，政治檔案的整理任務也會持續收集、公開研究並開放；對於受難者前輩的口述歷史和生命故事也將接力記錄。

文化部政務次長李靜慧表示，感謝副館長張嬋娟自去年8月起將近1年期間承接代理館長的重責大任，與同仁持續進行典藏、研究、出版、展覽、景美與綠島兩園區的修復與景觀工程。

李靜慧表示，新任館長洪世芳，歷任文化資源司司長、綜合規劃司司長、國立台灣博物館副館長等，深具文化政策和博物館營運豐厚經驗。

李靜慧期許洪世芳館長接任後，能加速政治受難者的口述歷史與檔案研究，妥善推動景美、綠島紀念園區及不義遺址保存等工作，讓前輩用青春與生命留下的歷史被更多人看見及理解，也讓台灣的人權業務朝更好方向前進。

洪世芳說，國家人權博物館也將與當代人權問題做對話，包括戰爭下的人權以及兒童人權等，也期待台灣可以與國際多做交流，讓世界知道台灣對於人權的發展與貢獻，「希望在持續與國際對話之下，讓人權成為生活日常」。

洪世芳指出，對於政治受難者的認識跟體驗永遠不算多，「我覺得責任很重大，希望大家一起鼓勵國家人權博務館，持續往前走」。

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洪世芳表示，未來由法務部移撥的安康接待室後續修復跟展覽工作坊，都在進行中，未來也將會開放。

今天到場觀禮的包括政治受難者團體「台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會」理事長陳中統、榮譽理事長蔡寬裕、「五十年代白色恐怖案件平反促進會」理事長吳建東、「台北市高齡政治受難者關懷協會」理事長王玉珊、「台灣地區政治受難人互助會」代表簡淑姬、「戒嚴時期政治事件處理協會」代表涂貴美、「台灣二二八關懷總會」代表林黎彩、政治受難者蔡焜霖等前輩及家屬等。（編輯：陳仁華）1110707