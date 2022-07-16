第7屆瀚邦文學獎34件獲獎 搭起明盲友善橋梁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北16日電）第7屆瀚邦文學獎今天頒獎選出34件優異作品。散文類視障組許映琪以「夜巡於晝」奪冠，她描述視障者在白晝裡，仍當自己在夜巡，若社會大眾伸援，在行走過程中就不會孤單。

瀚邦國際慈善基金會副董事長曾瀚霖今天透過新聞稿表示，20萬名視障者及家屬，日常生活遭障礙與傷害，絕大部分是明眼人瞭解與及關心不足；視障教育推廣成為首要任務。

第7屆瀚邦文學獎頒獎今天頒獎，設立視障組、大眾組2個組別，以視障議題為核心，提倡創作者對弱勢階層的關懷影響，進而向視障者伸出善意之手。

主辦單位表示，本屆224篇投稿作品，以主題緊密度、敘述觀點、邏輯鋪陳、意境深遠等評選。評審者包括生態文學作家劉克襄、女詩人顏艾琳、寫實文學作家甘耀明、女性小說家郝譽翔、作家吳鈞堯、鄭麗卿；評選出34篇優秀作品。

極短篇小說類大眾組第1名為楊順傑「障礙證明」，視障組第1名楊昀芝「傷口」；散文類大眾組第1名吳宣瑩「老曹」，視障組第1名許映琪「夜巡於晝」；新詩類大眾組第1名洪湘斐「你手中盛開的」，視障組第1名陳冠瑋「盲愛」。

主辦單位表示，他們的作品運用羽翼象徵視障者追求自由的渴望，視障母親懷胎10月期待兒女的心情，透過指尖體驗種種意象化作點字的驚豔，運用科幻和寓言隱喻視障者眼盲心不盲的精神。

「夜巡於晝」作者許映琪發表感言表示，透過瀚邦文學獎更凸顯對視障者的意義，她以身障的例子感受到邊緣弱勢的經驗，要大家排除歧視身障者，不只是概念上的不歧視，更要讓身障者有體感。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「夜巡於晝」描寫視障者在白晝裡，也仍當自己在夜巡，如果社會大眾伸出援手，在行走的過程中就不會覺得孤單。許映琪期盼藉文字，搭起明盲間純善的橋梁。

瀚邦國際慈善基金會是因創辦人曾黃麗明篤信佛教，積極行善喜捨助人，希望以佛教的精神鼓勵人們行善，並照顧更多需要幫助的人。瀚邦文學獎由基金會主辦，台灣盲人重建院承辦，惠光導盲犬學校協辦，希望結合文創與公益力量，關懷視障這，進而創造社會美好力量。（編輯：方沛清）1110716