台日藝術史家相會學術研討會 回顧台灣雕塑發展

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國立台灣美術館25日起一連兩天主辦「台灣近現代雕塑的黎明」學術研討會，國美館長廖仁義（圖）表示，盼議題延伸，能讓民眾多認識蒲添生、黃清埕、陳夏雨等屬於台灣雕塑黎明世代的偉大雕塑家。（國美館提供）中央社記者王寶兒傳真 112年3月26日

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（中央社記者王寶兒台北26日電）持續完備台灣美術史脈絡，國美館昨天起推出台灣已故雕塑家黃土水個展，也以台灣近現代雕塑家為題，連2天舉辦學術研討會，邀請台日藝術史家與會，建構台灣近現代雕塑藝術發展面向。

國立台灣美術館主辦「台灣近現代雕塑的黎明」學術研討會，邀請7名台灣及5名日本學者、專家從不同視角切入，透過2天的論文發表，針對20世紀初台灣雕塑藝術的發展、雕塑家們藝術生涯開展的軌跡等議題進行學術研討，活動於今天畫下句點。

國美館昨天迎接「台灣土．自由水：黃土水藝術生命的復活」展覽開幕，黃土水是台灣近代雕塑先驅，國美館館長廖仁義今天透過國美館新聞稿表示，本次研討會就以黃土水作品為起點與主軸，但仍希望議題延伸，讓民眾多認識蒲添生、黃清埕、陳夏雨等屬於台灣雕塑黎明世代的偉大雕塑家。

國美館表示，雕塑藝術在20世紀初期隨著美術近代化的腳步被介紹到台灣來，然而相較於繪畫，有志成為雕塑家的台灣青年在當時卻不多見。以雕塑藝術為志業的黃土水、蒲添生、黃清埕、陳夏雨等人的出現，顯得彌足珍貴。

本次研討會邀請台灣藝術史學者李欽賢、中央研究院歷史語言研究所學者顏娟英擔任專題講座講者。李欽賢透過講述「艋舺」、「大稻埕」與「高砂寮」共3個與黃土水密切相關的地點，剖析黃土水的創作生涯。顏娟英則從台灣藝術史發展的大脈絡切入，探討台灣美術史近期發展與研究困境。

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研討會另規劃議題深入探討，其中日本學者熊澤弘與村上敬透過東京藝術大學所存珍貴史料，梳理早期赴日台灣留學生的養成教育；田中修二、鈴木惠可則以台日藝術家的「移動」為核心概念，探討雕塑藝術的推展與多樣性。

廖仁義表示，黃土水的展覽與研討會只是起點，「我們希望未來能辦理更多前輩藝術家的展覽，因此需要日本藝術史學者的協助，期許國內外學者繼續為台灣美術史努力，我們有必要為台灣藝術家復活共同努力。」（編輯：張雅淨）1120326