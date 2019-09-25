川普遭彈劾調查及貿易戰疑慮拖累 亞股全倒

（中央社香港25日綜合外電報導）亞洲主要股市今天全面收黑，主要受美國聯邦眾議院針對彈劾美國總統川普展開正式調查，加上川普再對中國採取強硬態度重燃貿易戰疑慮等利空消息拖累。其中港滬股市跌幅超過1%。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨天在華爾街股市收盤後宣布，將對川普展開正式彈劾調查。

近日媒體披露川普企圖施壓上台不久的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），要求他對民主黨總統參選人、前美國副總統拜登（Joe Biden）和拜登的兒子展開貪污調查。川普此舉遭民主黨人痛批濫權。

川普則抨擊這項調查是「獵巫廢話」，還說他要公布和澤倫斯基的通話內容文稿。

萬達（OANDA）資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）則說，彈劾調查的宣布對原本已疲弱不堪的股市帶來沈重打擊。

川普昨天又在聯合國痛批中國，聲稱北京「濫用」體系的時代已「結束」，這番言論重燃美中貿易戰疑慮，而眾院宣布將對川普展開彈劾調查引發美國政壇動盪，讓情況更是雪上加霜。

川普吹噓自己對中國發動關稅戰的好處，並重申他希望能達成雙方都有好處的貿易協議。「但正如我明確所說的，我不能接受不利於美國人民的協議。」

香港和上海股市主要指數今天跌幅都超過1%，恆生指數收盤下跌335.65點或1.28%，來到25945.35點。上海綜合指數收盤下挫29.91點或1.0%，來到2955.43點。深圳綜合指數收跌26.79點或1.61%，來到1638.77點。

至於亞洲其他股市表現，日股日經指數收跌0.4%，南韓Kospi指數收挫1.3%，台北股市收跌0.4%，新加坡股市收跌0.94%，澳洲雪梨股市收挫0.57%。（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）1080925