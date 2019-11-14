立院要求公平會 檢視高通落實投資台灣

（中央社記者范正祥台北14日電）立法院經濟委員會今天通過主決議，要求公平交易委員會於年度審視、調整和解內容時，應完整檢視美商高通公司落實投資台灣的執行成果，並向經濟委員會提出書面報告。

公平會自民國104年展開對高通調查，106年10月決議以聯合壟斷為由，重罰高通新台幣234億元，而後於107年8月在智慧財產法院基於公共利益的調解下，公平會與高通達成訴訟和解，並要求高通改正不公平競爭的行為，扣除高通已繳納約27億元罰鍰，其他承諾以5年期共約210億元的台灣產業方案投資台灣。

立法院經濟委員會今天審查109年度公平會預算案，國民黨立委陳超明、親民黨立委周陳秀霞、時代力量立委徐永明共同提案，關切高通是否真正落實投資台灣。

陳超明等立委提案指出，公平會與高通公司訴訟和解後以投資台灣方式取代罰金，「但是高通公司目前對國內5G業收取上億元一次性軟體授權費用，每推出新晶片版本就要再支付一次費用，且不包括量產後專利授權及代工廠授權金等。」

陳超明等提案立委質疑，「高通公司名為投資台灣，實際上卻拿台灣業者的錢當作自己投資台灣的經費，不但未達到和解效益，更扼殺台灣5G產業的發展。」

在提案內容中，陳超明等立委主張，公平會應要求高通公司，將相關執行納入「台灣產業方案」，包括：減免或優惠5G晶片研發階段軟體授權金；免費提供廠商5G晶片樣本、技術文件、諮詢及完整教學；品牌廠商已取得5G軟體授權，代工廠無須重複取得授權；高通主動本於善意，重新協商授權條款對象、期程。

提案內容中，陳超明等人也建請公平會，要求高通指派產業方案項目執行或負責人，與台灣產業代表洽談合作項目，包括支持台灣廠商全球首發產品研發合作與技術支援；在台灣成立技術支援與研發中心，擴大對中小企業支援人才訓練、技術移轉等；合作使台灣廠商第一時間導入高通5G晶片平台於產品中。

對於陳超明等立委提案，最後做成主決議，立法院經濟委員會無異議通過。（編輯：蘇龍麒）1081114