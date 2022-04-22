鴻海宣示2050溫室氣體淨零排放 2030綠電逾5成

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）今天是世界地球日，鴻海公布ESG永續發展環境（Environmental）領域7大長程目標規劃，包括2050年實現溫室氣體淨零排放，2030年綠電使用占比超過50%。

響應4月22日世界地球日（Earth Day），鴻海集團今天正式對外公布ESG永續發展環境（Environmental）領域長程目標規劃，以綠色智能、循環經濟兩大核心策略做為推動方向，訂定清潔生產、資源管理、風險控管等議題採取的實際行動內容。

鴻海發布新聞稿指出，以2020年為基準年，分別針對淨零排放、綠色能源、節水環保、減廢循環等多個面向環境領域，提出7項應對綠色保護的目標數據承諾，同時依據時程訂定2025年以後各階段性里程碑。

7項內容包括2050年實現溫室氣體淨零排放（以2020年為基礎年，2025年降低21%、2030年降低42%、2035年降低63%），到2030年，綠電使用占比50%以上，到2025年，用水密集度下降6%，廠區塑料內循環比例60%以上，至少取得5座廢棄物零填埋金級認證（UL2799）廠區，廠區工業污水排放水質監測系統建置率100%，以及建立至少3座空氣品質系統監測示範廠區。

鴻海集團環保長洪榮聰表示，此次發布7大項環境長期目標，藉由系統性數據分析，定期檢視集團綠色實績；未來將持續攜手客戶及供應商，一同打造綠色生態圈。

鴻海指出，近年在節能、減排、綠能等三管齊下，逐步取得成果，以零廢園區為例，去年中國大陸衡陽廠區、昆山廠區取得UL 2799廢棄物零填埋最高鉑金級認證，今年深圳龍華園區獲金級認證，成為全球首座綜合生態示範園區。

此外，鴻海台灣新北市土城的虎躍廠總部取得美國健康建築Fitwel認證，是台灣首座獲此認證廠辦建築。

綠色能源方面，今年4月鴻海宣布台灣廠區採購綠電計畫，今年將採購約236萬度（kWh）綠電，並逐年增加採購量，預期到2030年，累積達7000萬度（kWh）綠電。

為落實國際減碳管理趨勢，鴻海去年1月向科學碳目標倡議組織（SBTi）遞交符合1.5℃溫升路徑減排承諾書，鴻海表示，經過近1年碳足跡核算以及在顧問專家協助下，完成符合巴黎氣候協定要求的科學碳目標設定。

今年4月，鴻海正式遞交科學碳目標設立申請書，接受SBTi審核，透過國際組織協助檢視目標成果，建立符合國際趨勢的永續發展因應機制與措施。（編輯：張均懋）1110422