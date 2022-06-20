航運破底地震攪局 台股盤中急殺200點摜破15500點

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（中央社記者吳家豪台北20日電）台股今天小漲7點開出，隨即回到平盤之下，投資人觀望氣氛濃，航運股出現棄息賣壓，長榮、陽明股價創波段新低，加上9時5分花蓮發生規模6.0地震，拖累電子股走勢，指數最低下探15440.51點，下跌約200點。

至10時26分左右，台股加權指數來到15451.9點，下跌189.36點，跌幅1.2%，成交值新台幣1162.24億元。電子股跌1.29%，金融股跌0.03%。

晶圓代工廠龍頭台積電盤中再度失守500元關卡，最低至495元，跌幅1.1%；晶圓代工二哥聯電將於22日除息3元，盤中漲幅逾2.8%；IC設計廠龍頭聯發科將於23日除息73元，為今年全台灣上市櫃公司之冠，今天早盤漲幅超過2.5%，最高來到852元。

航運貨櫃股陽明將於27日除息，今天股價開平走低，盤中重挫逾4%，低點114元寫下波段新低；長榮預計29日除息，今天盤中最低至112元，跌幅超過6%。

金融股有望受惠升息帶來的利差擴大，今天表現相對撐盤，富邦金盤中最高至62元，漲幅近2%；國泰金高點來到54元，漲幅約1.9%。（編輯：楊蘭軒）1110620