心臟病當胃病醫 機警醫師救他逃過心梗猝死

（中央社記者陳偉婷台北16日電）上腹部悶痛可能是心臟病。陳先生近年不時上腹部、下胸悶痛，初期診斷胃食道逆流。但狀況遲未改善，幸好一次就醫醫師有所警覺，發現他3條冠狀動脈阻塞，再拖下去可能猝死。

根據衛生福利部公布，2018年最新國人10大死因，心臟疾病位居第二，僅次於癌症，尤其心腦血管疾病相關的死亡人數也有上升趨勢。

國泰綜合醫院心血管中心主治醫師陳玠宇今天在記者會表示，一般來說，80%的缺氧性心臟病人會有胸悶、胸痛或喘等症狀。另有約16%病人有「非典型」症狀，可能以上腹部、前下頸部、下牙床痛等表現。

陳玠宇說，其中心臟病的腹部不適容易跟一般胃痛混淆。差異為一般胃痛常發生在飯前或飯後，常併有火燒心、嘔酸水逆流症狀；心臟病的腹部不適，常發生在行走、爬梯或運動時，沒有火燒心、嘔酸水逆流症狀。

因心臟病的腹部不適，與一般胃痛的位置很雷同，常發生在上腹部與下胸口位置，若病人同時有胃病及心臟病時，心臟病就可能被忽略。

60歲陳先生平常飲食不定時，又愛吃吃到飽，長期下來體重過重，膽固醇偏高。他從2、3年前，不時出現上腹部、下胸口悶痛，且合併火燒心、嘔酸水逆流症狀，到胃腸科檢查確診胃食道逆流。

治療後，陳先生的火燒心症狀有改善，但上腹部和下胸口的悶痛感依然持續。一次他感冒，就醫時偶然向醫師提起，走路運動時腹部、胸口不舒服，且會一直喘，醫師有所警覺，懷疑心臟病。他到國泰檢查，赫然發現3條冠狀動脈已經阻塞。

陳玠宇表示，檢查後發現，陳先生心臟下壁和心臟前中膈部有缺血變化，且3條主要冠狀動脈血管都出狀況，屬嚴重冠狀動脈阻塞疾病。因心臟下壁的神經感知位置與胃接近，病人自述慢性上腹部悶痛容易被當成是腸胃道問題，忽略可能還有缺氧性心臟病。

陳先生在記者會表示，他長期都把心臟病當胃病治療，幸好即時發現冠狀動脈血管阻塞，沒有釀成急性心肌梗塞、甚至猝死的憾事。

其他常見容易引發缺氧性心臟病危險群，包含肥胖、高血脂、高血壓、抽菸、糖尿病、有冠狀動脈心臟病家族史者。陳玠宇提醒，高危險族群應隨時留意不適症狀，不要輕忽。（編輯：翁翠萍）1080716