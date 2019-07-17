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罹患愛滋病死亡人數降 聯合國警告仍有隱憂

最新更新：2019/07/17 00:25

（中央社巴黎16日綜合外電報導）聯合國今天表示，去年因感染愛滋病毒（HIV）死亡的人數降至約77萬，比2010年減少約33%，不過聯合國仍警告，由於經費無以為繼，全球根除愛滋病的努入陷入停滯。

聯合國愛滋防治計畫（UNAIDS）的年度報告指出，估計目前全球有3790萬人感染HIV，當中創新高的2330萬人獲得抗逆轉錄病毒藥物治療（ART）。

這份報告顯示，因愛滋病死亡人數由2017年的80萬降至去年的77萬，凸顯愛滋病疫情自1990年代中期達到高峰以來取得的重大進展。

與2010年相比，這個數字的降幅超過1/3，估計2010年約有120萬人因罹患愛滋病致死。

不過這份報告也披露全球對抗愛滋病的不足之處。

雖然受愛滋病影響最嚴重的非洲大陸，這10年來因罹患愛滋病死亡的人數銳減，不過東歐的死亡人數上升5%，而中東與北非則是增加9%。

與去年同期相比，這兩個地區新增感染病例分別增加29%與10%。

自1980年代初期以來，將近8000萬人感染愛滋病毒，並有超過3500萬人喪命，經過數十年的研究仍未尋得治癒的方法或疫苗。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1080717

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