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電子菸相關嚴重肺疾案例激增 美疾管中心調查

最新更新：2019/08/21 23:19

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心正在調查14個州境內，電子菸相關嚴重肺部疾病案例激增事態。

美國「哈芬登郵報」（HuffPost）網站報導，疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）17日通報，6月底至8月15日期間接獲94起疑似電子菸相關嚴重肺部疾病案例，光是威斯康辛州（Wisconsin）就有30起，似乎特別受影響的其他州包括伊利諾州（Illinois）、加州、紐約州、印第安納州（Indiana）和新澤西州（New Jersey）。

美國有線電視新聞網（CNN）19日報導，CNN針對州衛生部門進行的調查發現，至少有120起可能與電子菸有關案例。

CDC發表聲明說，威斯康辛州的最大宗案例，起初發生在青少年和年輕成人身上，但如今顯然年長成人也出現類似情況。

患者出現呼吸急促、咳嗽、疲勞、胸痛和體重減輕症狀，這些症狀隨著時間惡化，部分病患需要接上呼吸器並住進加護病房，部分患者已住院數週時間。這種疾病可能與永久性肺部損害有關。CDC表示，所有病患都回報稱，曾在住院前數週或數個月吸電子菸。

調查人員目前尚不清楚是否為特定品牌電子菸所致，或是患者吸入哪些特定成分。CDC表示，電子菸可能含有尼古丁、四氫大麻酚（Tetrahydrocannabinol, THC）、合成大麻或若干混合物。

CDC發表簡短聲明說：「雖然每個州的若干案例雷同且似乎與使用電子菸產品有關，但仍需要更多資訊來判定導致這種疾病的原因。」

「連線」（Wired）雜誌報導，美國賓州大學（University of Pennsylvania）研究人員表示，參與實驗者僅吸入電子菸液（不含尼古丁和香料），也會導致他們的心血管發生暫時性變化。

新聞網站Newser報導，這項研究發現，31名參與實驗者的腦部、心臟和腿部的動脈收縮超過30%，使得血液中流動的氧氣量減少20%。

那些動脈也因此變得僵硬，這類症狀已知與中風和高血壓等心血管疾病有關。

主持這項研究的魏爾里（Felix Wehrli）說：「我們的研究結果，打破了吸電子菸無害的觀念。」（譯者：葉俐緯/核稿：劉學源）1080821

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