情感淡漠常見於失智者 照顧者要注意

（中央社記者陳偉婷台北16日電）一項研究指出，情感淡漠是失智症最常見症狀，比記憶流失的影響更大，但照護上常被忽略。專家說，情感淡漠常見於大腦退化性疾病，照顧者應有更多認識和體諒。

董氏基金會心理衛生中心今天發布新聞稿指出，9月是國際失智月，隨著宣導和防治漸多，愈來愈多民眾對憂鬱症及失智症的差異有所關注。但根據一篇今年7月發表於「神經科學」的研究指出，情感淡漠是失智症最常見的症狀，比記憶流失的影響更大，但它在研究和照顧上卻常被忽略。

該研究為英國艾克斯特大學所進行，研究者將來自20項的世代研究，共4320名阿茲海默症患者資料進行分析，了解情感淡漠隨著時間發展的流行率。

研究結果發現，在研究初期有45%的失智症患者呈現情感淡漠，而有20%的患者隨著時間持續呈現；但有部分情感淡漠的失智症患者並沒有憂鬱症狀。

研究發現，情感淡漠是常見的失智症狀，會呈現出缺乏興趣和情緒，但與憂鬱不同；它對於環境產生的干擾較少，因此經常被忽略。

董氏心理衛生中心主任葉雅馨上午受訪時表示，所謂的情感淡漠，不僅僅是個性上的冷漠，而是打從心裡不想做回應，或很疲憊不想對外界有反應。上述研究也指出，情感淡漠有可能會加速認知功能的衰退、提升死亡率，對家庭帶來影響。

林口長庚醫院一般精神科主治醫師劉嘉逸說明，情感淡漠與憂鬱的表現有部分相似，但情感淡漠不會出現悲傷情緒與負面思考。情感淡漠與大腦前額葉功能失調有關，常見於大腦退化性疾病，如阿茲海默症、巴金森症、或慢性精神病，若發現家中長輩持續出現情感淡漠現象，應求助專家診察是否有腦部疾患。

劉嘉逸提醒，情感淡漠雖然對照顧者的衝擊沒有幻覺、妄想、衝動失控行為來得大，但仍會造成照顧者的困擾，甚至誤以為個案是懶惰或故意。目前情感淡漠沒有有效的治療方式，需家屬或照顧者有更多的認識與體諒。

葉雅馨表示，建議親友避免因對方淡漠的反應而有負面聯想，並影響自身情緒，像是誤以為對方是不喜歡自己或故意找碴，理解對方是因為疾病才會對人不打招呼、不理不睬等，就能以平常心看待並能不厭其煩地給予關懷。

葉雅馨提醒，當感覺到身旁的親友開始有些冷漠，跟他講話明明有聽到卻沒反應、對本來感興趣的事物不再有興趣，都是覺察及辨識情感淡漠的指標，特別是高齡者容易被誤以為是老化現象而被忽略，當確認對方並不是沒有接收到訊息而是無法反應時，應更積極看待並進一步確認是否因疾病所引起。（編輯：方沛清）1080916