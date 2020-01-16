B肝患者停藥 台大醫研究發現半年內最易復發

（中央社記者陳偉婷台北16日電）B型肝炎患者需長期服藥治療，但健保平均僅給付3年藥費，之後若用藥得自費，有些病人停藥後肝炎復發。台大醫師建議，停藥後前半年是復發高峰期，應密切追蹤。

台大醫院內科部胃腸肝膽科主治醫師蘇東弘今天在記者會表示，慢性B型肝炎是台灣民眾重要的健康問題，目前約有200萬名B肝帶原者，其中推估有2成可能需要治療。健保雖有給付抗病毒藥物，但訂有停藥準則，平均給付3年，許多病人會面臨停藥狀況。

蘇東弘說，亞太地區肝病醫學會也建議，患者在服用抗病毒藥物治療B肝的一段時間後，若可以達成長期抑制病毒的情形，可考慮停藥觀察，觀察體內免疫反應，可能有機會增加功能性治癒的機會，意即血清B肝病毒表面抗原消失，且產生表面抗體，此種病人預後較好，可降低日後罹患肝癌風險。

台大醫院肝炎研究中心團隊最近進行一項前瞻性追蹤研究，針對平均用藥3年的慢性B型肝炎患者，發現停藥1年約有6成患者的病毒復發高於2000 IU/mL；約有3成患者產生病毒復發及臨床肝炎的發作。

蘇東弘說，B肝不像C肝可以治癒，患者需要長期服藥治療。很難治療的原因是因為B肝病毒感染肝細胞後很難清除，有可能抗病毒藥停藥後，在肝細胞中的病毒就會開始複製，製造新的病毒，肝炎就可能復發。

台大醫院肝炎研究中心主任劉俊人表示，團隊發現停用抗病毒藥物的種類會影響停藥後復發的速度及型態。病毒再現及肝炎復發的時間，可以早在停藥後1個月就發生，大部分患者在停藥的3至9個月最易復發，停藥1年後就較少有復發的情形。

進一步分析，確認停藥時的B型肝炎表面抗原量可以作為預測停藥後病毒及肝炎復發的指標，且可以預測停藥後是否能持續控制肝炎的狀態。患者的基因多形性也可以預測停藥後的肝炎發作。停藥後第一個月的B型肝炎病毒量可以做為預測後續病毒及肝炎復發的早期指標。

蘇東弘說，停藥後肝炎病毒復發的機會不低，建議患者在停藥後要密集追蹤，停藥後前3個月最好每個月都進行肝功能及超音波檢查；停藥後1年內至少每3個月追蹤一次。如果1年內沒有復發，復發機率可能大幅降低，但仍須定期每半年追蹤一次。（編輯：管中維）1090116