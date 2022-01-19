桃園採檢量創新高 仁寶電子全員將PCR二採

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

桃園市長鄭文燦（中）19日上午在防疫專案會議後表示，今天進行東安國小、新街國小採檢，以及仁寶電子全員的PCR二採。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年1月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園19日電）桃園市長鄭文燦今天表示，桃園的社區採檢站昨天採檢了6738人，是這一段時間以來採檢量最多；今天會進行東安國小、新街國小採檢，以及仁寶電子全員的PCR二採。

桃園機場群聚衍生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，擴及金嗓歌友會、居服員、聯邦銀行、西堤餐廳、多所校園、仁寶電子等。聯邦銀行健行分行群聚感染，銀行員1月7日尾牙赴西堤牛排中壢中山店用餐引起群聚。

鄭文燦上午主持防疫專案會議後表示，桃園居家隔離的人數已達1100人，後送到全台灣21家集中檢疫所的有1759人，共約1859人，目前還在陸續增加，有可能會超過3000人。

鄭文燦表示，目前的社區採檢站，扣除機場專案，昨天採檢了6738人，是這一段時間以來採檢量最多；截至昨天晚上，有16所學校及幼兒園、共17名學生或幼兒確診，目前國小及幼兒園已經提早放寒假，國中跟高中則是考完期末考就可以放寒假。

鄭文燦表示，昨天針對信義國小、華盛頓幼兒園、高昇課照中心採檢了2053人，目前檢驗中；小牛津幼兒園昨天採檢了405人，目前都是陰性；龍潭國小及市立龍潭幼兒園採檢結果都是陰性、今天復課；而今天也會進行東安國小、新街國小採檢。

鄭文燦也說，仁寶電子部分，在1月15日有員工情侶檔到西堤用餐確診，當時召回1595名員工回廠採檢，17日新增1名員工確診，因此今天開始要進行全員的PCR二採及後續的2次快篩。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄭文燦說，針對案17998的職場匡列了19人，昨天進行全職場召回採檢，全數陰性；針對案17996、18066的職場夫妻檔，目前匡列職場38人隔離，職場召回採檢376人，目前97人陰性，其餘檢驗中。

此外，鄭文燦表示，目前桃園的疫苗接種覆蓋率，第1劑已達86.17%，第2劑有75.92%，第3劑已逾10%；目前BNT疫苗接種站的預約率只有3成，因此開放第1、2、3劑都可以隨到隨打。（編輯：張芷瑄）1110119