中油高雄大林廠員工確診 工廠正常運作

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（中央社記者曾智怡台北16日電）中油高雄大林煉油廠傳出一名員工確診，中油證實，確診者為其中一個工廠的輪班人員，衛生局已匡列同班別的7人，其餘員工將進行分艙分流，每天快篩，工廠正常運作。

中油告訴中央社記者，這名員工昨天身體不適、快篩陽性後，至診療所進行PCR結果陽性，由高雄市衛生局接管隔離。

員工工作場所為大林煉油廠其中一個工廠，輪班人員共32人、分成4班，與他同班的7人被匡列；原輪班形式採4班3輪制，現在剩下25人，調整為3班2輪制，每一班12小時，但不影響每月工作時數長度，工廠正常運作。

中油指出，25名員工將進行分艙分流，公司會安排煉油廠獨棟宿舍，每人1間套房，每班團進團出，彼此不會影響；為避免彼此感染風險，班別之間交接不會碰面，改成透過視訊、電話進行業務交接，也會每天快篩，請民眾放心。（編輯：潘羿菁）1110216