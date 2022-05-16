14縣市大雨特報 新北、苗栗清晨低溫14.7度

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中央氣象局16日上午發布大雨特報，滯留鋒面影響，中部以北及花蓮山區有局部大雨發生，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者張雄風台北16日電）氣象局今天表示，滯留鋒面影響，針對北北基等14縣市發布大雨特報；東北季風持續影響，本島平地氣溫以新北、苗栗清晨出現攝氏14.7度最低，今晚仍可能出現約16度低溫。

中央氣象局上午發布大雨特報，滯留鋒面影響，中部以北及花蓮山區有局部大雨發生，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

大雨特報地區為基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、花蓮縣。

根據氣象局網站資訊，今天截至上午8時，累積雨量以中市和平區73.5毫米最多，累積雨量前10名多位於台中、新北，以及花蓮、南投、苗栗等地。

氣象局提醒，今天鋒面位於巴士海峽，且有水氣移進台灣上空，雨勢明顯，西半部及東北部地區均有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生，其他地區也有短暫陣雨，應注意雷擊及強陣風。

氣溫方面，由於東北季風持續影響，各地天氣比昨天還涼一些，北部及東北部白天高溫僅18至20度，其他地區白天高溫在21至23度；清晨及夜晚低溫中部以北及東北部約16至18度，其他地區低溫約19至21度。

根據氣象局網站資訊，今天截至上午8時本島平地最低溫為苗栗縣西湖鄉及新北市石門區的14.7度，桃園市中壢區15度。

另外，氣象局提醒，今天東半部地區沿海地區易有長浪發生，凌晨4時花蓮已觀測到2公尺左右的浪高，請注意。（編輯：戴光育）1110516

氣象局16日表示，滯留鋒面影響，針對北北基等14縣市發布大雨特報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）