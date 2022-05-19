三峽、日月潭到鹿谷 深入產地聞茶香遊台灣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北19日電）5月21日是國際茶香日，旅遊業者公布台灣的「茶香目的地」，從三峽龍井茶、日月潭紅茶到鹿谷凍頂烏龍，要讓旅客跟著茶香遊台灣。

台灣茶文化歷史悠久，各式特色在地茶園更是遍布全台，旅遊業者Booking.com配合5月21日的國際茶香日發出新聞稿公布台灣的「茶香目的地」。

Booking.com說，三峽地區為台灣綠茶的主要產地，氣候涼爽與絕佳的土壤品質，適合茶樹生長，當地盛產口味清甜的碧螺春，更是龍井茶的唯一產地。喜愛綠茶的旅人不妨造訪三峽的百年秘境茶園及茶廠，在山林間品茶賞景，度過充滿茶香的悠閒假期。

龍潭擁有獨特的紅土地質和溫暖多雨的氣候，日治時期以來一直是台灣重要的產茶地區。Booking.com說，當地盛產包種茶，茶湯清澈且口感溫潤回甘，後更被命名為龍泉茶，從此聲名大噪，成為台灣代表茶之一，龍潭的觀光茶園及埤塘遍佈，旅人在走訪茶園後，不妨沿著埤塘步道騎乘自行車，感受湖面風光。

位於南投縣魚池鄉的日月潭被譽為台灣紅茶的故鄉，在全盛時期是台灣紅茶外銷的最大產地，現今以高品質的紅玉紅茶聞名世界。Booking.com表示，當地有許多古色古香的觀光茶廠，吸引眾多旅人前往。也推薦旅人走訪登山步道，登頂俯瞰日月潭，將湖光山色及大片茶園盡收眼底。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

Booking.com指出，南投縣鹿谷茶區為凍頂烏龍茶的著名產地，山區終年雲霧繚繞，絕佳土壤品質和豐沛的雨量，讓鹿谷茶區成為孕育茶樹的絕佳環境，鹿谷茶區周遭另有德興瀑布、溪頭森林遊樂區和孟宗竹林等知名景點，旅人不妨在茶園啜飲甘醇濃厚的凍頂烏龍茶後前往，讓自己沉浸於山林自然間。

Booking.com說，位於花蓮縣的瑞穗被譽為蜜香紅茶的故鄉，當地高溫高濕的氣候和自然環境，加上在地農人的細心培育，造就蜜香紅茶的獨特滋味，喜愛清甜茶香的旅人不妨前往試試，在走訪大片茶園後，旅人也可以品嚐各式茶料理，大啖茶羊羹和茶葉臘肉，也可至附近走訪舞鶴巨石遺跡，深入認識原住民傳說文化。（編輯：方沛清）1110519