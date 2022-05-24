109高中應屆畢業生跌破20萬人 就業比率5年新低

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（中央社記者許秩維台北24日電）根據教育部最新統計，109學年高中應屆畢業生19.2萬人，創5年新低，其中8成6選擇繼續升學，就業占比不到1成，則是5年新低，還有0.7萬人未升學也未就業。

教育部今天公布109學年高級中等學校應屆畢業生升學就業概況調查分析，受少子女化影響，109學年高中應屆畢業生為19.2萬人，較108學年減少5.1%，也是近5年新低；普通科畢業生占47.1%，專業群科占39.4%，普通科畢業生近5年占比逐年增加。

至於應屆畢業生流向，教育部統計顯示，109學年應屆畢業生繼續升學有16.5萬人（86.2%），畢業後選擇就業者有1.8萬人（9.4%）；觀察近5學年，畢業生升學占比由105學年82.8%增至109學年86.2%，就業占比則漸減，109學年就業占比僅9.4%，是5年新低。

教育部統計也指出，109學年高中繼續升學的應屆畢業生中，以升私立大學居多，約10萬人（60.4%），升公立大學者有6.1萬人（36.9%），升讀軍校、二專、警校、其他學校及赴國外（含大陸）就讀者，合計僅占2.7%。

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就業部分，以專業群科畢業生0.9萬人就業，人數居各學程之冠，就業比率12.2%，其次是進修部0.5萬人，就業比率55%；應屆畢業生從事住宿及餐飲業者有4327人（24%），居各行業之冠，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，就業市場縮減，比率也創近5年新低。

教育部統計也發現，109學年高中應屆畢業生未升學未就業者約0.7萬人，需工作而未找到者占未升學未就業人數的35.4%，比率是近5年新高，而補習或準備升學者降至0.2萬人（23.4%），是近4年新低。（編輯：張芷瑄）1110524