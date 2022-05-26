櫃姐急減20公斤大量掉髮 接染髮掩飾反引二度傷害

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（中央社記者曾以寧高雄26日電）一名體態圓潤的25歲櫃姐，急速減重20多公斤，沒想到卻引起嚴重掉髮，頭髮變稀疏，連頭皮都看得見。醫師提醒不當節食可能因營養缺乏造成脫髮，接染髮掩飾恐造成二次傷害。

樂活健康診所今天發布新聞稿指出，這名櫃姐原有一頭烏黑亮麗秀髮，但體重有近80公斤，常有人偷偷叫她「小胖妹」，為求自信，近一年多她開始做飲食控制，搭配口服藥物進行減重；結果雖然瘦了20多公斤，卻出現大量掉髮、髮際線變寬，連頭皮都看得見。

因頭髮太過稀疏、生長過慢，櫃姐為求外表正常，又自掏腰包進行接髮、染髮，希望掩蓋嚴重掉髮，避免引起客人異樣眼光，不料這些外力反而對頭皮造成傷害，掉髮問題仍然嚴重。

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樂活健康診所外科頭皮醫師張祺璋指出，不當減肥造成短時間體重大量減輕，容易引起生長期脫髮，主要是因食物中極度缺乏維生素H、銅、鐵、鋅、必須脂肪酸和維他命C，這些都是毛囊所需營養。這名患者為了掩飾大量掉髮，接受接髮及染髮，反而造成拉力性掉髮，對已經受傷的毛囊又形成二次傷害。

張祺璋建議，為避免造成類似的異常落髮，切勿為求急速減重，自行服用來路不明藥物或進行不當飲食控制；一旦出現不正常大量掉髮、髮際線變寬、頭髮變細，或頭髮長不出來，應盡速尋求專業醫師意見，找出大量掉髮原因，及早對症治療，盡早讓頭髮恢復正常生長週期。（編輯：陳仁華）1110526