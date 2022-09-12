國衛院研究：7成3中高齡憂鬱症患者未就醫

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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）台灣將邁入超高齡社會，但國衛院最新研究發現，高達7成3中高齡憂鬱症患者沒有就醫；若長者罹患憂鬱症未妥善治療，死亡率和發生衰弱症風險都較一般人高。

國家衛生研究院今天召開記者會公布這項研究成果，國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心副研究員吳其炘團隊發現，50歲以上中高齡憂鬱症患者中，僅有27%尋求治療，換言之有高達73%的長者未就醫，最終僅11%患者最終獲得有效治療；相較之下，歐美、日本等高收入國家就醫率皆超過4成。

高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成致詞指出，民眾對於看精神科會有點猶豫，可能憂心被人家貼標籤說精神有問題，因此應強化推廣全民識能，分享門診也遇過長輩瘦了十幾公斤，檢查都找不到問題，最後發現是憂鬱症。

吳其炘接受媒體聯訪時表示，過去研究發現台灣憂鬱症盛行率為0.8%至21.2%，但研究團隊利用針對7675名50歲以上民眾進行的台灣中老年身心社會生活狀況長期追蹤調查，再與全民健保資料庫交叉分析，其中，1253人罹患憂鬱症，盛行率可達16.3%。

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吳其炘說，相關研究顯示，憂鬱症患者發生衰弱症的風險是一般人的2.6到2.9倍，死亡率也是一般人的2到3倍，憂鬱症患者的照護急需重視。

但就醫率低是目前照護主要瓶頸。吳其炘表示，近年精神科基層診所、心理諮商服務據點快速增加，86.1%民眾可以在30分鐘內到達，且幾百元就可求診，負擔相對低，已經變成社區化的精神醫療，多數未治療原因可能來自對憂鬱症認知不足、不清楚需要治療，或是擔心污名化。（編輯：管中維）1110912