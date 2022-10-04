環保署Podcast頻道上架 盼促親子共學

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（中央社記者張雄風台北4日電）環保署推出「聽故事愛環境」Podcast頻道，並於今天正式上線，內容以過往所選拔的全國優良環境教育繪本為主，改編成廣播故事，希望藉由廣播故事也能讓親子共學，傳遞環保的重要性。

行政院環境保護署今天舉辦「聽故事愛環境」環境教育網路廣播（Podcast）頻道發布記者會，自今天起每隔週二將上架1集新節目，今年將會製播5集。

環保署表示，Podcast頻道將以109及110年地方環保局選拔的全國優良環境教育繪本，以故事的方式呈現，主題包含惜食、愛水、減塑、自然保育、綠能淨空等，並結合繪本創作童謠，可做為幼教教師進行環境教育的課程輔助工具。

環保署綜合計畫處長劉宗勇表示，之前在環境素養調查中發現，許多聆聽繪本故事的孩童都有家長陪伴，因此期望透過親子共學，在孩童聽故事啟發環境覺知及傳遞環保的重要性時，也可以讓家長共同討論與發想如何解決環境議題。

劉宗勇表示，其實在「聽故事愛環境」正式上架前，已經與如果兒童劇團合作，分8週上架8集，第1集下載數也超過8萬，代表故事豐富性沒有問題；未來也會持續挑選優良繪本，並與地方政府合作挖掘在地的故事，或是有些活動也會現場錄製，讓頻道更豐富。

劉宗勇說，未來會持續關注收聽流量的情況，再研討、精進。（編輯：陳政偉）1111004