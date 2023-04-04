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西部多晴朗 東部偶有雨

2023/4/4 08:11
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（中央社台北4日電）中央氣象局表示，今天各地大多為晴到多雲、可以見到陽光的天氣，僅東半部及午後西半部山區有零星短暫陣雨。

白天溫暖偏熱，東半部高溫攝氏25到27度，其他地區則在27到32度，南部近山區可能有32到35度高溫發生的機率，夜間清晨偏涼，各地低溫約18到23度。

金門、馬祖及清晨中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通行車注意安全，往返金馬請留意相關資訊；白天起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率，基隆北海岸、恆春半島、東北部及南部沿海空曠地區易有較強陣風，天氣雖然晴朗，到海邊活動仍需注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為東南風，南部位於迎風面，擴散條件普通，雲嘉南以北位於下風處，清晨至上午污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，竹苗、雲嘉南、高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級；詳查https://airtw.epa.gov.tw。（編輯：張銘坤）1120404

#馬祖
#金門縣
#雲嘉南
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