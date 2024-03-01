戶外親子共學計畫8日截止 不能去遊樂場和風景區

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（中央社記者陳至中台北1日電）教育部推動戶外親子共學計畫，開放社教機構、法人團體和大專申請，113年度截止日為本月8日。這項計畫鼓勵親子走向戶外，可走讀社區、體驗場館，但不能去遊樂場和風景區。

教育部今天發布新聞稿，「家庭教育連結戶外教育親子共學推廣計畫」結合家庭教育和戶外教育，開放縣市政府、社會教育機構、全國性法人及團體、公私立大專校院申請，規劃能增進家人關係的課程和活動。

教育部指出，活動型態包括場館體驗、社區走讀、自然探索3種，依照規定家庭教育時數應達1/3，要運用「家庭教育資源網」中的教材規劃課程。例如活動總時數6小時，與家庭教育有關的活動須有2小時。

依照計畫內容，戶外活動以一天行程為限，避免過夜，且實施場域不能是風景區或遊樂場，主要是引導親子前往農漁村、部落、社教場館或自然山林踏查。每一計畫約20到40人，最高補助新台幣3萬元。

教育部表示，期盼透過這項計畫，讓更多團體加入推動戶外教育的行列，同時鼓勵家長陪同孩子到走出家門，參與戶外教育課程。（編輯：陳政偉）1130301