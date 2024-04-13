黑椿象恐損池上3成有機米 農改場放萬隻黑卵蜂防治

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（中央社記者盧太城台東縣13日電）繼台東縣關山鎮有機米出現稻黑椿象危害，池上鄉1期稻也受危害，如災情擴大恐損失逾3成有機米產量，台東區農業改良場緊急施放逾萬隻黑卵蜂破壞黑椿象卵孵化率。

農業部台東區農業改良場昨天公告表示，近日監測到池上鄉水稻病蟲害發生情形，富興村約10公頃有機水稻田區發生較明顯的稻黑椿象危害，平均每欉水稻有超過一葉片具稻黑椿象典型危害徵狀，如未及時防治，產量損失恐超過3成。

目前稻黑椿象即將進入新一代若蟲發生期，初孵化若蟲躲藏於稻欉基部不易發現。為避免抽穗期時遭若蟲危害而影響抽穗，造成產量劇減，農改場呼籲農民密切注意防範。

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台東區農業改良場表示，台東農改場已與苗栗區農業改良場合作，於池上有機水稻田區釋放逾1萬隻黑卵蜂，以減少稻黑椿象卵孵化率；農民如於田區發現水稻葉片普遍出現典型稻黑椿象危害徵狀，請立即通報契作米廠、池上鄉農會或改良場植保研究室。

台東區農業改良場表示，池上鄉水稻栽培面積約1680公頃，有機栽培約186公頃，稻黑椿象對化學藥劑敏感，有機水稻田則必須採行有機整合管理技術加以防治。（編輯：李錫璋）1130413