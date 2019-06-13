黃偉哲：蔡賴先會再合 才有2020勝利

（中央社記者張榮祥台南13日電）民進黨總統初選結果今天出爐，總統蔡英文打敗前行政院長賴清德。台南市長黃偉哲希望蔡總統最好和賴清德碰面，因有「蔡賴會」，才可能有「蔡賴和」，才有2020的勝利。

黃偉哲今天在台南市台灣首廟天壇迎接賴清德參拜前接受媒體訪問，他指出，民進黨民主制度已產生候選人，數字會說話，容或有不同的想法，但也要循黨內體制反應，看看香港，想想台灣，要珍惜這個制度。

黃偉哲同時肯定民進黨主席卓榮泰和賴清德，他表示，卓榮泰盡了相當的努力，維持初選的公平性；賴清德沒有很多資源，卻一路走來，始終如一，堅持用自己堅定步伐走完初選的程序。

黃偉哲表示，獲勝的蔡總統也應整合黨內不同的聲音，最好和賴清德碰面，選前要「蔡賴會」，選後更要「蔡賴會」，因有「蔡賴會」，才可能有「蔡賴合」，有「蔡賴合」才有2020的勝利。

黃偉哲期待蔡總統和賴清德發揮高度的政治智慧，摒除一切雜音和身邊不同聲音，以國家、台灣及人民為重，努力做好整合工作，這也是基層黨員小小的心願。

黃偉哲說，選前不論是挺賴或挺蔡，選後只有挺台灣，挺台灣才能走向未來。至於是否勸進「蔡賴配」，黃偉哲表示，談這部份還太早了，什麼配、如何配，未來要好好擘劃。（編輯：卞金峰）1080613