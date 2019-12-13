2020大選 長老教會籲護台灣價值拒九二共識

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）2020年總統、立委大選將至，台灣基督長老教會總會日前發佈總統、立委選舉支持準則，呼籲信徒依6項準則投票，包括拒絕九二共識、一國兩制；鞏固國家主權；主張非核家園等。

台灣基督長老教會發布2020總統及立委選舉支持準則並表示，台灣前途應由所有住民共同決定，總統及國會議員選舉正是展現此一全民意志的重要時刻，呼籲全體信徒根據6項準則檢視候選人及政黨，進行投票。

這6項原則包括行公義、心存謙卑；反賄選、反黑金、反暴力、反假訊息；維護台灣價值、鞏固國家主權，推行正名、制憲、入聯等國家正常化進行，拒絕九二共識、一國兩制、兩岸一家親等主張。

其他準則包括尊重自由人權、落實民主法治、降低公投門檻、重視家庭價值；落實公平正義原則、支持推動轉型正義、經濟正義、居住正義、土地正義、環境正義、族群正義；主張非核家園、發展再生能源。

台灣基督長老教會表示，「香港反送中事件使我們認識中國擴張的可怕」，罔顧自由、民主、人權的政府，必然引來良知志士的反抗。中國撕毀對香港50年不變的承諾，置「中英聯合聲明」於不顧，對走上街頭捍衛自由、民主、人權的示威者施以暴力。

另外，長老教會指出，中國在外交事務上屢屢與台灣作對，包括利誘台灣邦交國 、限縮台灣選手參加國際賽事、打壓台灣在國際社會的發言，加上中國軍機挑釁繞台，恫嚇台灣人，並屢稱台灣自古屬中國，未曾明白台灣原住民族獨立在台灣超過萬年的事實。因此九二共識、一國兩制、兩岸一家親「都不是你我的選項」，堅定主張建立新而獨立的國家。（編輯：林孟汝）1081213