蔡總統連任 美媒：北京干預野心最大打擊

（中央社記者江今葉華盛頓14日專電）美國「國家評論」半月刊今天刊文指出，總統蔡英文壓倒性地贏得連任，是對北京野心的最大打擊，也凸顯中國對外國侵略性干預的失敗。

美國「國家評論」（National Review）半月刊刊登華裔作家拉利（Helen Raleigh）的文章指出，香港反送中示威遊行，讓台灣選民更加珍惜手中的選票，捍衛自由民主，是蔡總統壓倒性贏得連任的因素之一。

北京一方面以軍事威脅台灣，一方面透過惠台政策企圖以經濟贏得台灣。中國國家主席習近平持續採取「胡蘿蔔與棍棒」並進的手法，在與台灣建立經濟聯繫的同時，仍不斷試圖將台灣與國際社會隔離。

自稱間諜的王立強向澳媒透露中國如何滲透台灣媒體與社群網站。許多選民擔憂，若投票給親北京的國民黨候選人韓國瑜，將使北京有更大機會鎮壓台灣民主，這是蔡總統大勝的另一個因素。

文章指出，儘管一再遭受來自北京的軍事與經濟威脅，並不斷面對北京試圖將台灣孤立於世界之外，台灣人仍將票投給蔡總統，給予習近平的統一夢一次巨大回擊，這場選戰結果證明，中國對台灣的激進立場是失敗的。

拉利也指出，中華文化與民主絕非天生對立，儘管北京長期以來堅稱民主是西方政治模式，無法轉化為中華文化，中國人民唯有接受共產黨專制統治才能享有和平、繁榮與穩定。但香港與台灣的例子證明，這都是謊言。中國人有權決定自己的命運，並選擇自己的政府形式。

蔡總統在勝選國際記者會上向北京喊話，「願意和中國維持健康的交往」。文章指出，這表明只要北京尊重台灣的主權與自由，蔡總統願意與北京對話。鑑於北京在香港與台灣的政策嚴重挫敗，習近平應和蔡總統談談。（編輯：馮昭）1080115