萊劑零檢出地方條例無效合憲 國民黨表達遺憾

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（中央社記者劉冠廷台北13日電）針對開放萊豬進口所引發的地方自治權限釋憲聲請，憲法法庭今天判決行政院規定合憲。國民黨對此表達遺憾，並表示，這恐對中華民國地方自治的自主精神造成傷害；釋憲結果，恐讓人民健康安全徒增風險。

行政院宣布各地方自治條例凡訂有乙型受體素不能檢出規定，原訂者函告無效、新訂者不予核定。5縣市議會認有違憲之虞，聲請釋憲，但憲法法庭今天判決行政院規定合憲。

國民黨下午發出新聞稿表示，這恐對中華民國地方自治的自主精神造成傷害。政府執意開放含萊劑豬肉品進口，危及民眾健康安全，各縣市政府依據各地情況制定更嚴格標準，為人民食安把關，卻因釋憲結果，恐讓人民健康安全徒增風險，絕非憲法保障國民基本人權的初衷，而政府反對地方政府保障人民食安的立場，也會在人民心中留下紀錄。

國民黨表示，食品安全是地方政府得立法執行的自治事項，依據憲法保障地方自治的精神，各縣市議會有權制定萊劑不得檢出的相關規定。即使「食品安全衛生管理法」訂定含萊劑豬肉品進口的殘留容許量標準，但地方政府可「因地制宜」，訂定符合各縣市民情的更嚴格標準，並無牴觸中央法規之虞，憲法保障地方自治的原則，不應該受到破壞。

國民黨強調，政府將地方政府制定萊劑零檢出的規定扣上「構成貿易障礙」的帽子，再扯國際貿易是由中央主責政策。但國際貿易不應該凌駕於國民食品健康安全之上，國際貿易不該犧牲人民的健康換取，且中央政府部會包括國防部、教育部、體委會等，皆曾限制其所主轄的國軍、學生與國手等食用含萊劑的豬肉食品，難道這些中央部會同樣地對台灣「構成貿易障礙」。

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國民黨指出，目前國內養殖業仍禁用萊劑，但進口豬肉品卻可含有萊劑，已產生政策上的矛盾以及市場交易的不公平性，所以「貿易障礙」絕對不應該作為阻礙地方政府限制萊劑不得檢出的理由或藉口。

國民黨表示，各地方政府有責任為人民的食品安全把關，中央政府過度干預地方自治，不僅傷害憲政體制正常運作，反對地方政府保障食安更是犧牲人民健康的嚴重錯誤。（編輯：蘇志宗）1110513