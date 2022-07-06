健保資料庫釋憲案 民團：憲法法庭最快擬7月宣判

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（中央社記者王揚宇台北6日電）針對健保資料庫釋憲案，台灣人權促進會等民間團體今天表示，憲法法庭最快可能在7月宣判，而他們從未要求終止健保資料研究，而是希望在合乎憲法原則與國際倫理標準條件下，從事個資利用。

台灣人權促進會秘書長蔡季勳等人於民國101年間，以存證信函向衛生福利部中央健保署表達，拒絕健保署將他們的個人全民健康保險資料釋出給第三者，用於健保相關業務以外之目的。

對此，台灣人權促進會、民間監督健保聯盟、開放文化基金會等民間團體，今天在立法院召開「健保資料庫案宣判在即，終結強迫全民個資利用」記者會，提出相關主張。

台灣人權促進會表示，健保資料庫案的言詞辯論，已在4月26日舉行，依據憲法訴訟法第26條規定，憲法法庭最快可能在7月宣判。

台灣人權促進會指出，民間團體從未要求終止健保資料研究，而是盼望台灣能健全個資保護體制，尊重被研究者，在合乎憲法原則與國際倫理標準的條件下從事個資利用。

台灣人權促進會執行委員翁國彥說，希望大法官可以秉持過去釋字第603號解釋的精神，再次在本案中深化中華民國憲法秩序中，個人資訊隱私權的精神。（編輯：蘇志宗）1110706