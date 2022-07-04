鴻海研究院量子錯誤更正技術 獲刊美國家科學院院刊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）鴻海研究院積極研發量子科技，參與開發量子錯誤更正技術，獲得國際期刊美國國家科學院院刊（PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences）發表，提升量子硬體效能。

鴻海研究院今天新聞稿指出，由量子計算研究所所長謝明修、美國普林斯頓大學教授普爾（Vincent H. Poor）及其合作夥伴完成的最新研究成果Entanglement-assisted concatenated quantum codes，於美國國家科學院院刊發表，這項研究發展新的量子錯誤更正技術，構造出更優秀的錯誤更正碼，提升量子硬體效能。

量子錯誤更正是量子容錯計算的核心關鍵技術，謝明修表示，這項研究是利用量子糾纏建構出高碼率跟長碼距的量子序連碼，進而發展新的量子錯誤更正技術，可提升量子電腦硬體效能，降低錯誤率。相關研究理論核心是以謝明修在博士期間發表在Science期刊的架構延伸而來。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

謝明修指出，唯有能夠在硬體上實現錯誤更正技術，才能夠構造出超越現有經典計算能力的量子電腦，除此之外，更高效的錯誤更正碼，也能改善量子通信傳輸的速率。

PNAS創刊於1915年，是美國國家科學院的官方研究週刊，和自然（Nature）和科學（Science）期刊一樣，是世界具知名度的基礎科學領域的學術期刊之一，在全世界各地擁有廣大的從事基礎科學研究的讀者群，PNAS期刊的5年平均影響因子達12.291。（編輯：趙蔚蘭）1110704