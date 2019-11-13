接受徵召參選立委 楊瓊瓔：會堅守公私分際

（中央社記者趙麗妍台中13日電）台中市副市長楊瓊瓔今天晚上在個人臉書發文，她接受國民黨徵召投入立委選舉，強調「會堅守公私分明的分際」。無黨籍立委洪慈庸表示，政治人物應該「做什麼像什麼」。

台中立委第3選區（潭子、大雅、神岡、后里），現任立委洪慈庸尋求連任，國民黨中常會徵召楊瓊瓔參選。今天晚間9時，楊瓊瓔在臉書（facebook）發文，她接受徵召投入立委選舉，她在文中強調，會完成台中市長盧秀燕交付的現階段任務，以及會堅守公私分明的分際。

楊瓊瓔在文中指出，從為盧秀燕輔選到她擔任副市長以來，不論到哪裡，都有人期勉她再次參選2020立委選戰，即使她以台中市副市長身分，繼續為大家做事，仍舊無法令鄉親安心。

她表示，願以經驗為針，以專業為線，將中央資源與地方建設縫補起來，一起努力讓台中繼續進步。

洪慈庸出席行程接受媒體訪問指出，政治人物應該「做什麼像什麼」，若決定參選就應該卸下政務官的職務，正式以候選人的方式投入選戰，是對人民最基本的尊重，也是對工作基本的要求，不太相信能夠一邊選舉一邊把副市長職務做好，也不應耗用行政資源來行選舉之實。（編輯：謝雅竹）1081113