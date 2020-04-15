濕地廊道經營有成 高市爭取生態保育補助6案全過

（中央社記者王淑芬高雄15日電）高雄市建構完整的濕地廊道，造就濕地生態多樣化，不僅候鳥種類多元，還有黃裳鳳蝶、黃金水母等，高雄市再提6案爭取濕地保育補助，並成功全獲核定，成為濕地案件最多的城市。

工務局今天指出，內政部核定109年度濕地保育補助案，全國申請補助核定19案中，高市府提6案全獲核定，成為濕地獲核定案件最多的城市。

工務局長吳明昌指出，高雄市經營濕地廊道有成，各個濕地保育各具特色，例如阿公店森林公園結合水域棲地，復育螢火蟲、蝴蝶及獨角仙；洲仔濕地有第三級保育類的台灣特有亞種「黃裳鳳蝶」；中都濕地有保育類鳳頭蒼鷹及紅尾伯勞蹤跡。

另外，林園海洋濕地公園也是全台獨一無二的黃金水母濕地；茄萣、永安濕地則為南台灣黑面琵鷺重要的賞鳥景點，去年有逾1000隻造訪，是黑面琵鷺重要棲息地。

工務局指出，高雄市2020濕地日獲營建署頒發2個特優等、4個優等獎項；其中永安濕地因為結合濕地生態資源、周邊曬鹽文化聚落與遊憩功能，融入環教內容等，獲得好評。

109年度6件獲核定補助的提案包括鳥松濕地、茄萣濕地、永安濕地、援中港濕地、半屏湖濕地、林園人工濕地等，工務局統計，可獲比例補助款約新台幣343萬元。

高雄濕地近1000公頃，是全國濕地最多的縣市，工務局允續創造濕地生態綠廊，成就高雄為永續生態城市。（編輯：洪學廣）1090415