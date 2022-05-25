金門設友善階梯及告示 世界水獺日提醒保育

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

25日是「世界水獺日」，金門縣政府在金沙水庫外環道路設置大型文字告示，現場還有4500個獺字組合而成的「百獺呈祥」圖，盼藉此加深民眾對水獺保育的意識。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年5月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣25日電）今天是「世界水獺日」，金門縣政府在金沙水庫外環道路剛設置大型文字告示，並以友善階梯，減少水獺移動路徑上的阻隔，讓歐亞水獺有更多的反應時間，減少路殺事件頻頻發生。

縣府建設處發布新聞表示，每年5月的最後一個星期三為世界水獺日（World Otter Day），台澎金馬目前僅存金門還有歐亞水獺，數量約為200隻，在陸域哺乳類紅皮書名錄中，被列入國家極危等級。

建設處表示，依通報資料顯示，水獺路殺逐漸有集中在特定區域趨勢，例如去年度的4起水獺路殺案件中，有2件位於金沙水庫周邊。

因此，縣府建設處、觀光處、警察局、金沙鎮公所、自來水廠等單位協調下，在這個區域設置告示牌EURASIAN OTTER IN KINMEN（歐亞水獺在金門）、反光警示器及畫設減速線，提醒用路人減速慢行，並設置友善階梯減少水獺移動路徑上的阻隔，讓歐亞水獺有更多的反應時間，減少路殺。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，設立大型告示附近還有「獺足金門」團隊以4500個獺字組合而成的「百獺呈祥」圖，春魚工作室和金門縣野生動物救援暨保育協會並提供知名繪師的水獺公益圖像，除了提醒用路人路過此地應減速慢行外，也希望藉此加深民眾對水獺保育的意識。

建設處長李有忠表示，縣府去年還成立了離島第1座野生動物救傷站，而首次推行的「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，就有19個社區發展協會成立水獺巡守隊，改善水獺生存環境。此外，縣府爭取中央水保局預算，將金沙鎮洋山村落與水獺的小故事，塑造成Q版公仔，已成為聚落新興網紅打卡點。（編輯：謝雅竹）1110525