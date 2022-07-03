花蓮石梯坪辦生態藝術村 東管處盼攜手發展觀光

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起因於花蓮縣豐濱鄉港口部落族人土地抗爭運動而發起的「Makotaay生態藝術村藝術季」，7月1日起在石梯坪遊憩區展開，12名藝術家以作品呈現人與土地故事。中央社記者李先鳳攝 111年7月3日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）花蓮豐濱鄉港口部落族人經30多年的土地抗爭，109年10月陸續收復傳統領域，第3年Makotaay生態藝術村活動展開，12名藝術家以作品呈現人與土地故事；東管處盼攜手發展藝術、觀光。

「Makotaay生態藝術村藝術季」自7月1日至8月31日的每週五六日舉行。「村長」伊祐．噶照說，去年因疫情嚴重而停辦，今年活動延伸到農業區，邀集擺攤朋友加入，讓藝術家感受這片土地的故事；而自己這一代也創造故事，讓後代子孫了解如何與土地產生連結。

Makotaay生態藝術村位於交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處石梯坪遊憩區範圍內，屬於豐濱鄉「石門段823、592地號」。對當地族人而言，土地在日本時代就被政府拿走、戰後仍為國有，民國76年東管處將石梯坪規劃為休閒遊憩區，帶起周邊土地買賣風潮，朝向觀光產業發展。

79年政府公告申請原保地增劃編，直到86年族人才被告知，因公所作業疏失文件遺失，土地早被收歸國有；100年展開第二波土地抗爭行動，106年東管處同意以共管模式，跟部落一起管理土地，並同意將土地增劃編為原保地，在109年10月後30多名地主陸續取得土地權狀。

今年藝術村的創作營由各族群12名藝術家進行15天的駐村，包括伊祐．噶照、王昱心、周代焌、宜德思．盧信、東冬．侯溫、林介文、林戎依、林毓芝、夏禹九、許維強、黃林育麟、鍾秉宏，分別以繪畫、裝置、行為藝術及生態概念等多元呈現。

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其中生態學者夏禹九也有一件名為「韌性與系統思考－沒有藝術素養的浪漫世界觀」的作品展出，他笑稱自己的作品是教具，他接受中央社記者訪問表示，所謂的「共管」，他其實不贊成用國家公園或是保護區的方式把「人」排除在外的管理，如此難以達到自然平衡。藝術家強調自由、自主想法，在創作過程中，其實是處理包括土地、文化、原漢、個人與集體等的衝突。

東管處長林維玲接受媒體聯訪表示，東海岸匯聚很多藝術人才，來自於土地的能量；這塊土地和東管處關係深厚，原本是東管處管理，原規劃提供遊客展現部落的場域，但部落族人有不同想法，經過多年溝通、甚至激烈抗爭，如今能一起跳舞，也曾合辦藝術節活動，希望能從土地樣貌找出過往歷史，未來在藝術、觀光發展上一起努力。（編輯：黃世雅）1110703

起因於花蓮縣豐濱鄉港口部落族人土地抗爭運動而發起的「Makotaay生態藝術村藝術季」，7月1日起在石梯坪遊憩區展開，今年創作營由各族群12名藝術家進行15天的駐村，以繪畫、裝置、行為藝術及生態概念等多元呈現。中央社記者李先鳳攝 111年7月3日